Торік виші отримали понад 69 тисяч заяв від вступників. Osvita.ua розповідає, скільки коштує навчання на цій спеціальності.

Дивіться також Втратите рік: який прохідний бал для вступу треба набрати на НМТ-2026

Скільки коштує навчання на Менеджменті?

Освітні програми з менеджменту, які пропонують українські виші, мають і загальний характер (освітня програма "Менеджмент"), і певну специфіку (освітні програми "Бізнес-адміністрування", "Менеджмент організацій", "Менеджмент комерційної діяльності", "Менеджмент інформаційних технологій", "Комунікативний менеджмент", "HR-менеджмент" тощо).

Ціни на навчання на контракті за спеціальністю "Менеджмент" різні. Вони залежать від конкретного ЗВО. Суми можуть різнитися навіть на освітніх програмах того самого вишу.

Зверніть увагу! Стипендія для студентів вишів з вересня зросте вдвічі – до понад 4 тисяч гривень у 2026 році, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Здебільшого вартість навчання на цій спеціальності варіюється від 30 до 43 тисяч гривень на рік.

Деякі виші пропонують нижчі ціни. Найнижчою є вартість бакалаврату в Криворізькому фаховому коледжі Київського авіаційного інституту (16 500 гривень на рік), Центральноукраїнському інституті МАУП (18 120 гривень ), Філії Класичного приватного університету у місті Кременчук і Херсонському економічно-правовому інституті (в обох – 18 800 гривень на рік).

Найвищі ціни за цією спеціальністю пропонують: Амерікан юніверсіті Київ (332 756 гривень на рік), Харківський технологічний університет "ШАГ" (105 000 гривень) і Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (94 500 гривень на рік).

Дивіться також Аби не "пролетіти" повз виш: як визначатимуть результати НМТ для вступу

Які зміняться правила вступної кампанії?