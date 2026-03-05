Аби мати можливість вступати цьогоріч до вишу, учасники мають набрати певну мінімальну кількість балів на тестуванні. Про це розповіла очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.
Який мінімальний бал на НМТ треба набрати?
Вакуленко зауважила: для того, аби мати можливість вступати до вишу в Україні у 2026 році, потрібно набрати прохідний бал з кожного з предметів НМТ. Уточнимо при цьому, що знання учасників перевірятимуть на тестуванні з чотирьох предметів.
Цьогоріч це не менш ніж 15% від максимальної кількості тестових балів майже з усіх предметів. Окрім української мови та історії України, де потрібно набрати на 1 бал більше від 15% максимальної кількості тестових балів,
– повідомила очільниця УЦОЯО.
І додала, що те, який саме четвертий предмет для складання обрав той чи той вступник, вплине на потенційні результати для вступу до вишу.
Що відомо про НМТ-2026?
Учасники цьогоріч складатимуть 4 предмети. Обов'язково українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.
Основна сесія НМТ буде з 20 травня до 25 червня. Додаткова – з 17 до 24 липня.
Тестування триватиме протягом одного дня у межах двох етапів.
Під час першого етапу, який триватиме 120 хвилин, потрібно буде виконати завдання з української мови та математики, а під час другого, теж тривалістю 120 хвилин, – з історії України та навчального предмета на вибір, вказаного під час реєстрації для участі в НМТ. Між етапами буде 20-хвилинна перерва.
Принципових змін у тести не вноситимуть.
На НМТ планують використовувати відеонагляд і металошукачі.