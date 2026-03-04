Український центр оцінювання якості освіти вже визначив порядок реєстрації. 24 Канал розповідає детальний алгоритм.

Дивіться також Місць може бракувати: назвали країни, у яких відбудеться НМТ у 2026 році

Як зареєструватися на НМТ у 2026 році?

Для реєстрації на НМТ випускники повинні створити персональний кабінет на вебсайті УЦОЯО. Це можна зробити за допомогою Дії або заповнивши форму в реєстраційному сервісі.

За допомогою Дії

Автоматично заповнити свої дані допоможе Дія. Якщо випускники створюють персональний кабінет за допомогою застосунку, мають надіслати копію цифрового паспорта. Документи після цього підтягнуться автоматично. Потрібно зайти на сторінку спеціального сервісу "Реєстрація для участі в НМТ", ознайомитись із запропонованим документами та натиснути кнопку "Розпочати реєстрацію". Потім вибираєте опцію "Створити за допомогою Дії", скануєте QR-код камерою смартфона та підтверджуєте відправлення копії паспорта Дія.Підписом.

Після створення персонального кабінету виконайте в ньому такі дії:

зазначте реєстраційні дані;

2. завантажте сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів, зокрема:

довідки з місця навчання, яка підтверджує, що ви закінчуєте 11 клас цьогоріч або про повну загальну середню освіту, про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, про здобутий ступінь у коледжі, про здобутий ступінь у виші;

довідки про мову навчання (для тих, хто хоче складати НМТ мовою нацменшини);

медичного висновку про створення особливих умов для складання тестування, якщо потрібно.

3. Надішліть внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти.

До слова Український центр оцінювання якості освіти уточнив список усіх країн, з якими вже вдалося домовитися про проведення НМТ. Зараз таких 31.

Самостійно

Якщо ви створюєте персональний кабінет в спеціальному сервісі самостійно, маєте вказати особисті дані (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, дані паспорта, ідентифікаційний код. Також треба вказати, коли ви закінчили школу – цьогоріч чи у попередні роки.

Важливо не забути вибрати один із додаткових предметів, який ви хочете складати четвертим на тестуванні. Також – населений пункт, де маєте намір проходити НМТ. Якщо ви хочете складати тестування мовою нацменшин, треба вказати мову.

Випускники також мають завантажити копії документів. Зокрема, копію довідки з місця навчання, яка підтверджує завершення школи. Для документа є зразок: на ньому має бути штамп школи та підпис директора. Без довідки стати учасником НМТ неможливо.

Дивіться також Випускники обов'язково повинні мати цей документ на реєстрацію на НМТ-2026

Яке повідомлення очікувати?

Майбутнім учасникам НМТ також радять переглядати інформацію в персональному кабінеті. Вони або отримають повідомлення про успішну реєстрацію та можливість сформувати сертифікат, або повідомлення про потребу виправити недоліки. Доопрацювати зауваження треба якнайшвидше і ще раз надіслати все на перевірку до 7 квітня.

Цікаво! Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла "Освіторії", що цьогоріч незначні зміни відбулися у тестах з фізики та хімії. З фізики – додали 2 завдання з вибором однієї правильної відповіді.

До цього часу можна ще змінити обраний предмет, мову, населений пункт та інформацію про потребу в проходженні НМТ під час додаткових сесій чи створення спецумов.

Якщо випускник хоче відмовитися від участі у тестуванні, повинен подати до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти заяву про скасування реєстрації для участі в НМТ. Це треба зробити до 16 квітня включно.

Дивіться також Діють обмеження: скільки випускників зможуть скласти НМТ за кордоном

Як відбуватиметься НМТ-2026?