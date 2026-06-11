Вони можуть дізнатися свої офіційні результати за шкалою 100 – 200 балів. Про це інформує Український центр оцінювання якості освіти.
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Хто отримав результати НМТ?
Відповідну інформацію розмістили в персональних кабінетах. У вкладці "Результат НМТ-2026" доступна опція формування Інформаційної картки учасника НМТ. Вона необхідна для вступу до вишів нашої держави.
Крім того, учасники та учасниці можуть завантажити картки результатів за предметами.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Учасники ж та учасниці основних сесій мультитесту, які проходили тестування після 30 травня, отримають свої результати в персональних кабінетах до 3 липня.
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Як визначають результати НМТ?
Результати НМТ визначають у межах кількох етапів. Після завершення виконання всіх завдань на тестуванні (обох блоків) учасник побачить на екрані комп'ютера кількість тестових балів за кожен предмет.
Опісля тестові бали можна самостійно перевести у шкалу 100 – 200 за допомогою таблиці переведення балів НМТ.
Остаточні результати НМТ 2026 року з'являться в персональних кабінетах учасників у вкладці "Результати".
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Коли оприлюднять результати НМТ 2026 року?
Офіційні результати НМТ 2026 стануть відомі:
до 3 липня – для учасників основної сесії;
до 29 липня – для учасників додаткової сесії.
Оригінал документа з результатами НМТ може знадобитися вступникам, які вступають до закордонного закладу освіти.