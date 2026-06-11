Вони можуть дізнатися свої офіційні результати за шкалою 100 – 200 балів. Про це інформує Український центр оцінювання якості освіти.

Дивіться також Коли будуть результати НМТ 2026 року і де їх шукати

Хто отримав результати НМТ?

Відповідну інформацію розмістили в персональних кабінетах. У вкладці "Результат НМТ-2026" доступна опція формування Інформаційної картки учасника НМТ. Вона необхідна для вступу до вишів нашої держави.

Крім того, учасники та учасниці можуть завантажити картки результатів за предметами.

Учасники ж та учасниці основних сесій мультитесту, які проходили тестування після 30 травня, отримають свої результати в персональних кабінетах до 3 липня.

Дивіться також Очільниця УЦОЯО заявила про наміри розхитати систему НМТ: до чого закликає

Як визначають результати НМТ?

Результати НМТ визначають у межах кількох етапів. Після завершення виконання всіх завдань на тестуванні (обох блоків) учасник побачить на екрані комп'ютера кількість тестових балів за кожен предмет.

Опісля тестові бали можна самостійно перевести у шкалу 100 – 200 за допомогою таблиці переведення балів НМТ.

Остаточні результати НМТ 2026 року з'являться в персональних кабінетах учасників у вкладці "Результати".

Дивіться також НМТ тривав 13 годин: що кажуть у МОН та УЦОЯО про скандал на Одещині

Коли оприлюднять результати НМТ 2026 року?

Офіційні результати НМТ 2026 стануть відомі:

до 3 липня – для учасників основної сесії;

до 29 липня – для учасників додаткової сесії.

Оригінал документа з результатами НМТ може знадобитися вступникам, які вступають до закордонного закладу освіти.