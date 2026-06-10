Під час виступу у парламенті вона закликала не підривати довіру до системи мультитесту, яка працює в умовах війни та постійних безпекових викликів.

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Що розповіла очільниця УЦОЯО?

Вакуленко каже, що теперішні труднощі щодо проведення тестування не можна розглядати поза контекстом війни, повітряних тривог, безпекових обмежень і навантаження на заклади освіти, які забезпечують роботу тимчасових екзаменаційних центрів.

Вона каже, що потрібно не лише критикувати, а й підтримувати систему тестування. Залучати при цьому до підтримки варто державу, громади, освітян і всіх, хто залучений до організації вступної кампанії.

Мовиться і про створення ТЕЦ в укриттях, і про допомогу закладам освіти, і про інформування підлітків про їхні права й обов'язки під час НМТ.

Човен НМТ розхитується просто тому, що ми не перебуваємо в комфортній затоці. Ми в постійному бурхливому океані, тому я закликаю всіх, хто направду піклується про майбутнє українства, піднятися на борт і стати частиною команди,

– заявила вона.

І додала, що підірвати довіру до системи легко.

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Чому Вакуленко викликали звітувати?