Про це журналістам розповів міністр освіти та науки України Оксен Лісовий, повідомляє Укрінформ.

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Скільки учасників НМТ провалюють іспит?

Посадовець заявив, що такий низький відсоток свідчить про те, що тест доступний і його скласти можливо.

Вступ в університет теж має певний поріг якихось базових знань. І цей поріг не є занадто високим,

– уточнив міністр.

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Лісовий також зазначив, що не підтримує виключення математики зі списку обов'язкових предметів НМТ. Також він за збереження української мови й історії України як базових дисциплін.

Історія України – це базова світоглядна річ, яка про ідентичність і розуміння шляху своєї нації. Це повинно бути в тестах НМТ, так само як і українська мова,

– вважає міністр.

Також він радить обирати навчання у коледжах. Туди для вступу не потрібно складати НМТ.

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Що відомо про зміни в НМТ?