Про це журналістам розповів міністр освіти та науки України Оксен Лісовий, повідомляє Укрінформ.

Дивіться також Лісовий назвав вихід для тих, хто не впевнений у складанні НМТ

Скільки учасників НМТ провалюють іспит?

Посадовець заявив, що такий низький відсоток свідчить про те, що тест доступний і його скласти можливо.

Вступ в університет теж має певний поріг якихось базових знань. І цей поріг не є занадто високим,
– уточнив міністр.

Google Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google Додати

Лісовий також зазначив, що не підтримує виключення математики зі списку обов'язкових предметів НМТ. Також він за збереження української мови й історії України як базових дисциплін.

Історія України – це базова світоглядна річ, яка про ідентичність і розуміння шляху своєї нації. Це повинно бути в тестах НМТ, так само як і українська мова,
– вважає міністр.

Також він радить обирати навчання у коледжах. Туди для вступу не потрібно складати НМТ.

Дивіться також У Раді розповіли, чому дуже важливо спростити формулу НМТ

Що відомо про зміни в НМТ?

  • Народні депутати запропонували змінити формулу НМТ вже наступного року. Зокрема, зменшити кількість предметів до трьох.
  • Українці влаштували дискусію щодо того, чи треба забирати математику зі списку обов'язкових предметів.
  • Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко вважає, що математика має залишатися серед обов'язкових предметів НМТ, оскільки саме результати цього іспиту, поряд з результатами з української мови, є найкращими предикторами успішності майбутніх студентів.
  • Очільник МОН Оксен Лісовий заявив, що математика повинна бути обов'язковим предметом.