Деталі посадовець розказав журналістам у понеділок в Києві, пише Interfax.com.ua. За його словами, міфи довкола НМТ часто зловмисно направлені на зневіру абітурієнта в освітніх можливостях в Україні.

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Що каже міністр про зміни у НМТ?

Очільник МОН нагадав, що НМТ – формат на воєнний період. В ідеалі варто перейти до ЗНО. Але при будь-якому форматі його відомство чітко стоїть на позиції: тест, результати якого потрібні для вступу до вишів, передбачає базові знання щодо читання, писання і рахування. Тому Лісовий – категорично проти перенесення математики до дисциплін за вибором.

Те саме посадовець думає і про предмет "історія України": він повинен бути в тестах НМТ.

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Міністра також запитали про можливі зміни тесту, аби зробити його легшим. Він вважає, що це вплине на загальні середні бали абітурієнтів.

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Чи багато випускників не складає НМТ?

Посадовець також розповів, що складає НМТ на мінімальний прохідний бал зараз не так багато вступників – у межах 20%.

Це свідчить про те, що тест доступний і скласти його можливо. Вступ в університет має поріг базових знань. І цей поріг не є занадто високим,

– вважає міністр.

І додав, що міфи про складності тестування скеровані на те, щоб зневірити молодь в їх можливостях в Україні та виштовхати на навчання за кордон.

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Чи усі вступники повинні складати НМТ?

Лісовий також наголосив, що не всі випускники шкіл повинні обов'язково складати іспит. Його результати потрібні тим, хто має намір здобувати вищу освіту.

Якщо ми відчуваємо невпевненість і розуміємо, що не готові до тесту, це стресує нас якимось чином – вибір професійної освіти, кар'єрного навчання – це теж хороший вибір,

– каже міністр.

І додає, що МОН хотіло б, щоб молодь частіше обирала профтех через надзвичайно високий запит. Посадовець також зауважив, що його перша освіта також професійна.

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Що відомо про зміни в НМТ?