Міністр каже, що МОН не підтримує відповідний депутатський законопроєкт. Про це він заявив журналістам у Києві, пише "Інтерфакс-Україна".

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Що каже про НМТ Лісовий?

Посадовець нагадав, що уряд подав законопроєкт щодо умов вступу на 2027 рік. Документ, за його словами, відповідає тим умовам, які є в 2026 році.

Альтернативний законопроєкт, який передбачає дещо інші умови щодо математики, ми не підтримуємо категорично,

– заявив міністр.

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І наголосив, що НМТ випускники складають і для того, щоб підтвердити основну спроможність читати, писати і рахувати.

Математика повинна бути обов'язковим предметом,

– вважає очільник МОН.

За його словами, скасування математики чи історії, вилучення їх з обов’язкових предметів НМТ – це абсурд. Це, додає посадовець, не приведе до жодних позитивних змін для нас як для країни.

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Що відомо про зміни в НМТ?