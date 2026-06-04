Министр говорит, что МОН не поддерживает соответствующий депутатский законопроект. Об этом он заявил журналистам в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".

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Что говорит об НМТ Лисовой?

Чиновник напомнил, что правительство подало законопроект об условиях вступления на 2027 год. Документ, по его словам, соответствует тем условиям, которые есть в 2026 году.

Альтернативный законопроект, который предусматривает несколько иные условия по математике, мы не поддерживаем категорически,

– заявил министр.

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И подчеркнул, что НМТ выпускники сдают и для того, чтобы подтвердить основную способность читать, писать и считать.

Математика должна быть обязательным предметом,

– считает глава МОН.

По его словам, отмена математики или истории, изъятие их из обязательных предметов НМТ – это абсурд. Это, добавляет чиновник, не приведет ни к каким положительным изменениям для нас как для страны.

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Что известно об изменениях в НМТ?