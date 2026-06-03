Также забрать математику из списка обязательных предметов и добавить в выборочные. Об этом в фейсбуке написала нардеп Юлия Гришина.
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Какие изменения могут произойти?
Гришина рассказала, что нардепы зарегистрировали альтернативный правительственному законопроект по уменьшению количества предметов НМТ. И уточнила, какую формулу предлагают.
два обязательных предмета (украинский язык и история Украины) + один предмет на выбор поступающего,
– заявила она.
️Математика останется в списке предметов, но будет выборочной. Гришина при этом отметила, что для государства стратегически важно поддерживать технические и инженерные специальности.
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Что думают украинцы?
Украинцы под заметкой Osvita.ua в фейсбуке устроили дискуссию о том, надо ли убирать математику из списка обязательных предметов.
В Верховной Раде предлагают отменить НМТ по математике? Это даже логично... Это даже логично... Ведь математика учит анализировать, сравнивать факты, находить причинно-следственные связи, отличать правду от манипуляций и задавать неудобный вопрос: "А где расчеты?".
А почему математика, а не история? Пусть уж тогда математика остается обязательным для тех абитуриентов, которые планируют поступать на точные направления, а история – для тех, кто на гуманитарные.
Видимо, часть депутатов не осознает, что образование – стратегическое направление для государства, а высокий уровень знаний по математике, физике, химии, биологии – основа национальной безопасности?
Давайте отменим математику в школе вообще. Она же такая тяжелая! Ее надо учить! А наши детки такие перегруженные кружками, играми на телефоне и другими развлечениями.
Только не это! Математика – царица всех наук, лучшая зарядка для ума, логики и критического мышления.
Хорошая идея! 3 предмета – вполне хорошо!
Математику на выбор (для чего на гуманитарные профили сдавать математику, например, на иностранные языки).
Умными людьми труднее управлять.
Математика действительно должна быть по выбору.