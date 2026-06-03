Також забрати математику зі списку обов'язкових предметів і додати у вибіркові. Про це у фейсбуці написала нардеп Юлія Гришина.
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Які зміни можуть відбутися?
Гришина розповіла, що нардепи зареєстрували альтернативний урядовому законопроєкт щодо зменшення кількості предметів НМТ. І уточнила, яку формулу пропонують.
️Два обов’язкові предмети (українська мова та історія України) + один предмет на вибір вступника,
– заявила вона.
️Математика залишиться у списку предметів, але буде вибірковою. Гришина при цьому зазначила, що для держави стратегічно важливо підтримувати технічні та інженерні спеціальності.
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Що думають українці?
Українці під дописом Osvita.ua у фейсбуці влаштували дискусію щодо того, чи треба забирати математику зі списку обов'язкових предметів.
У Верховній Раді пропонують скасувати НМТ з математики? Це навіть логічно... Адже математика вчить аналізувати, порівнювати факти, знаходити причинно-наслідкові зв'язки, відрізняти правду від маніпуляцій і ставити незручне запитання: "А де розрахунки?".
А чому математика, а не історія? Нехай вже тоді математика залишається обов'язковим для тих абітурієнтів, які планують вступати на точні напрями, а історія – для тих, хто на гуманітарні.
Мабуть, частина депутатів не усвідомлює, що освіта – стратегічний напрям для держави, а високий рівень знань з математики, фізики, хімії, біології – основа національної безпеки?
Скасуймо математику в школі взагалі. Вона ж така важка! Її треба вчити! А наші дітки такі перевантажені гуртками, іграми на телефоні та іншими розвагами.
Тільки не це! Математика – цариця всіх наук, найкраща зарядка для розуму, логіки та критичного мислення.
Гарна ідея! 3 предмети – цілком добре!
Математику на вибір (для чого на гуманітарні профілі складати математику, наприклад, на іноземні мови).
Розумними людьми важче керувати.
Математика дійсно повинна бути за вибором.