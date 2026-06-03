Також забрати математику зі списку обов'язкових предметів і додати у вибіркові. Про це у фейсбуці написала нардеп Юлія Гришина.

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Які зміни можуть відбутися?

Гришина розповіла, що нардепи зареєстрували альтернативний урядовому законопроєкт щодо зменшення кількості предметів НМТ. І уточнила, яку формулу пропонують.

️Два обов’язкові предмети (українська мова та історія України) + один предмет на вибір вступника,

– заявила вона.

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️Математика залишиться у списку предметів, але буде вибірковою. Гришина при цьому зазначила, що для держави стратегічно важливо підтримувати технічні та інженерні спеціальності.

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Що думають українці?

Українці під дописом Osvita.ua у фейсбуці влаштували дискусію щодо того, чи треба забирати математику зі списку обов'язкових предметів.