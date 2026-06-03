Також перемістити математику з обов'язкових предметів у вибіркові. Про це у фейсбуці написала нардеп Юлія Гришина.

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Чому пропонують зміни?

Однак такі пропозиції лунають щодо тестування на наступний рік. Цьогоріч вже змін не буде.

Гришина розповіла, що нардепи зареєстрували альтернативний урядовому законопроєкт щодо зменшення кількості предметів НМТ.

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Вона каже, це необхідно, зокрема, аби зупинити виїзд молоді за кордон. Також згадала і про те, що у час війни рівень знань учнів знизився. А МОН України, за її словами, протягом останніх років не розв'язав важливі освітні питання щодо компенсування освітніх втрат, підвищення зарплат учителів тощо.

Згадала народна обраниця і про нереалістичні умови складання тестування на сьогодні.

У нинішніх реаліях 4 предмети в один день та 4 години тестування поспіль — це не просто надмірне психологічне навантаження, а ще й прямий безпековий ризик переривання іспиту через тривоги чи обстріли в укриттях,

– каже вона.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Які зміни можуть відбутися на НМТ?

Пропозиції щодо нової формули НМТ мали б втілити у життя щонайменше на період воєнного стану.

️Два обов’язкові предмети (українська мова та історія України) + один предмет на вибір вступника,

– пропонують нардепи.

️Математика залишиться у списку предметів, але буде вибірковою. Гришина каже, що для держави стратегічно важливо підтримувати технічні та інженерні спеціальності. Краще, аби МОН подбало про мотивацію вступників. Зокрема, збільшило вагу вступного балу з математики через коефіцієнти, підвищило стипендії тим, хто навчається за цими спеціальностями тощо.