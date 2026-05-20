Знання випускників перевірятимуть з чотирьох предметів. 24 Канал розповідає про головні нюанси, які мають знати цьогорічні учасники тестування.

Як і коли відбуватиметься НМТ у 2026 році?

Тестування відбуватиметься у межах основної та додаткової сесії. Основна триватиме з 20 травня до 25 червня. Додаткова – з 17 до 24 липня. Кожен учасник НМТ проходитиме тестування в один день у два етапи:

триватиме 120 хвилин, треба виконати завдання з української мови та математики; також триватиме 120 хвилин, треба виконати завдання з історії України та навчального предмета на вибір.

Між етапами буде 20-хвилинна перерва.

Принципових системних змін у тести національного мультитесту у 2026 році не вносили.

Цьогоріч випускники шкіл минулих років зможуть вступати до вишів за результати НМТ не лише 2026 року, а й 2023, 2024, 2025 років.

Понад 500 вступників складатимуть НМТ мовами нацменшин.

Важливо! Цьогоріч тести із фізики та хімії трохи змінили. Учасники при цьому зможуть користуватися довідковими матеріалами.

Які предмети складатимуть учасники?

НМТ відбуватиметься протягом одного дня. Знання учасників перевірятимуть з чотирьох предметів.

Обов'язково учасники складатимуть:

українську мову;

математику;

історію України.

Також – один предмет на вибір з такого переліку:

іноземна мова;

біологія;

географія;

фізика;

хімія;

українська література.



Календар проведення НМТ-2026 / УЦОЯО

Цікаво! Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, що дата реєстрації на тестування не пов'язана з датою складання іспиту.

Скільки осіб зареєструвалися на тест?

Учасники реєструвалися на тестування у межах двох періодів: основного та додаткового. Перший тривав з 5 березня до 2 квітня включно. Другий – упродовж 11 – 16 травня.

Цьогоріч НМТ складатимуть понад 355 тисяч учасників. Це можна буде зробити і в Україні, і за кордоном. Понад 18 тисяч осіб проходитимуть перевірку знань за межами нашої країни.

Серед предметів на вибір найпопулярнішим є іноземна мова. Найменше учасників і учасниць вирішили складати фізику та хімію.

Зверніть увагу! Очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко радить учасникам НМТ підготуватися саме до чотиригодинного іспиту. Не зайвим буде потренуватися вдома. Деталі вона розповіла в інтерв'ю УП.

Як дізнатися дату та місце тестування?

Місце, дату та час проведення НМТ варто шукати у персональних запрошеннях, розміщених у персональних кабінетах учасників НМТ.

З міркувань безпеки ми не публікуємо графіка проведення НМТ та інформації про те, де на території України відбудуться тестування, ні на сайтах Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, ні на наших офіційних сторінках у соцмережах,

– зазначають в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Також застерігають від поширення інформації про місце проведення НМТ та передавання своїх персональних даних стороннім особам.

Як відбуватиметься допуск до ТЕЦ?

Початок тестування для учасників в Україні вказали за київським часом. Хто складатиме тестування за кордоном, має орієнтуватися на місцевий час.

Допуск до ТЕЦ стартує за 30 хвилин і зупиниться за 5 хвилин до початку тестування. Для входу треба пред'явити сертифікат учасника НМТ та оригінал паспорта або аналог у Дії. Варто також роздрукувати запрошення.

Важливо! Якщо учасник запізниться або при вході до ТЕЦ не пред'явить документа, що посвідчує особу, його не допустять до участі в НМТ.

Що можна взяти зі собою і що пам'ятати?

На тестування радять взяти ручку та пляшечку питної води і перекус. Чернетки видадуть в аудиторії. Якщо ви складаєте НМТ в Україні, візьміть також теплий одяг. Він може знадобитися в разі тривалого перебування в укритті.

Учасникам при цьому забороняють мати зі собою різноманітні гаджети та їхні елементи, а також "шпаргалки".

Під час тестування треба на початку уважно послухати промову інструктора. Можна звертатися до нього за роз'ясненням функцій сервісу чи технічних несправностей та у разі інших нестандартних ситуацій.

У разі надзвичайної ситуації чи повітряної тривоги варто слухати вказівки персоналу ТЕЦ.

Після завершення виконання завдань кожного етапу слід підійти до старшого інструктора, здати чернетку й поставити підпис в Аудиторному протоколі,

– нагадують в УЦОЯО.

Якщо ви не змогли розпочати / завершити роботи або взяти участь у НМТ, можете подати заяву на додаткову сесію. Запізнення не є поважною причиною. Натомість такою причиною може бути тривала повітряна тривога чи масований обстріл у ніч перед мультитестом.

Зверніть увагу! На тестуванні планують використовувати відеонагляд і металошукачі.

Коли оголосять результати?

Після завершення кожного етапу учасники побачать інформацію про кількість наданих і збережених відповідей. Фінальний тестовий бал з кожного предмета НМТ буде відомий після завершення роботи над завданнями другого етапу. Їх можна занотовувати – для цього варто попросити у старшого інструктора аркуш для нотаток.

Учасники НМТ також можуть завдяки таблицям переведення тестових балів "перетворити" свій тестовий бал у рейтингову оцінку за шкалою 100 – 200 балів.

Офіційні результати тестування розмістять у персональних кабінетах учасників НМТ до 3 липня.

Який мінімальний бал на НМТ треба набрати?

Аби мати можливість цьогоріч вступати до вишу в Україні, треба набрати прохідний бал з кожного з предметів НМТ.

Цьогоріч це не менш ніж 15% від максимальної кількості тестових балів майже з усіх предметів. Окрім української мови та історії України, де потрібно набрати на 1 бал більше від 15% максимальної кількості тестових балів,

– розповіла очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко.

Очільник МОН України Оксен Лісовий на своїй сторінці у фейсбуці при цьому написав, що НМТ – це лише один із кроків на освітньому шляху. І це точно не фінальний іспит у житті. Тому не варто хвилюватися та боятися тестування. Це можливість спробувати власні сили. Батькам при цьому міністр радить стати для дітей опорою.