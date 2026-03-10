Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко під час вебінару, присвяченому підготовці до тестування на каналі УЦОЯО розповіла, що фізика та хімія цього року зазнає певних структурних змін. Однак, це не вплине на складність тесту, ба більше, учасникам будуть доступні чернетка та довідкові матеріали.

Під час тесту можна буде користуватися довідковими матеріалами

Фахівчиня зауважує, що для правильного розрахування часу виконання тестів, треба переглянути їх демонстраційні варіанти. Також, за її словами, учасникам тестування з хімії та фізики будуть доступні довідкові матеріали. Принцип роботи з ними буде незмінним: вони будуть розміщуватись у тестовому середовищі учасника.

Учасник сам вирішує, як користуватися довідковими матеріалами. Однак щоб знати наперед, які з них будуть доступні, необхідно продивитися їх завчасно. Чернетку можна використовувати під час 1 та 2 блоків іспиту. Однак їх після кожного блоку треба буде повертати.

Демонстраційний варіант завдання з фізики на НМТ-2026 / скриншот відео

Іспит з хімії, за словами Вакуленко, також став доступнішим. Учасникам теж радять опрацювати демоваріант з цього предмета. Також є довідкові матеріали, які варто переглянути.

Демонстраційний варіант завдання з хімії на НМТ-2026 / скриншот відео

Важливо! Тетяна Вакуленко уточнила, що усі демонстраційні завдання та довідкові матеріали з хімії чи фізики можна знайти, якщо перейти за QR-кодами, які були розміщені під час вебінару (дивіться на скриншотах з відео вище). Вони ведуть на сайт УЦОЯО.

