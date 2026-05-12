Зокрема, не забути про організаційні моменти. Osvita.ua розповідає, що варто знати про допуск до центру тестування.

Що потрібно, аби учасника пропустили на тестування?

Для допуску до екзаменаційного центру треба пред'явити сертифікат учасника мультитесту. При цьому не забути оригінал документа, який посвідчує вашу особу. Можете також використати цифровий аналог у Дії.

В Українському центрі оцінювання якості освіти при цьому радять взяти зі собою на тестування роздруковане запрошення на НМТ. Звичайно, якщо у вас є змога його роздрукувати.

Важливо! 11 травня стартував додатковий період реєстрації для участі у додаткових сесіях НМТ. Він триватиме до 17 травня.

Коли завершується допуск до ТЕЦ?

Також учасникам НМТ варто не забути, що допуск до екзаменаційних центрів, в яких відбуватиметься тестування, стартує за пів години і завершується за 5 хвилин до початку тестування. Тобто орієнтуватися треба на 9:55.

Також не забудьте взяти зі собою ручку, адже ви працюватимете з чернеткою. Колір ручки не має значення.

Також, зважаючи на тривалість тестування, учасникам радять взяти зі собою питну воду чи інші напої і перекус.

Якщо ви проходите тестування в Україні, візьміть зі собою також тепле взуття та одяг, адже можете тривалий час перебувати в укритті через повітряні тривоги.

Чернетки учасникам зі собою брати не потрібно – їх видадуть в аудиторіях.

Чи отримали учасники НМТ запрошення на іспит?

Цьогорічні учасники тестування вже отримали запрошення на НМТ. Однак це ті, що братимуть участь в основних сесіях, зазначають в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Запрошення варто шукати у персональних кабінетах учасників тестування. У ньому також вказали:

адресу центру тестування;

дату іспиту;

час початку тесту.

Зверніть увагу! На тестуванні планують використовувати відеонагляд і металошукачі.

Які ще цікавинки є у персональному кабінеті?

Також у персональному кабінеті учасників мультитесту цьогоріч будуть гайди із порадами.

Так вступникам намагаються допомогти впоратися зі стресом і тривогою перед та під час іспиту.

Поради розробила Всеукраїнська програма ментального здоров'я "Ти як?".