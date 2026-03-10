Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время вебинара, посвященном подготовке к тестированию на канале УЦОКО рассказала, что физика и химия в этом году претерпит определенные структурные изменения. Однако, это не повлияет на сложность теста, более того, участникам будут доступны черновик и справочные материалы.

Во время теста можно будет пользоваться справочными материалами

Специалист отмечает, что для правильного расчета времени выполнения тестов, надо посмотреть их демонстрационные варианты. Также, по ее словам, участникам тестирования по химии и физике будут доступны справочные материалы. Принцип работы с ними будет неизменным: они будут размещаться в тестовой среде участника.

Участник сам решает, как пользоваться справочными материалами. Однако чтобы знать заранее, какие из них будут доступны, необходимо просмотреть их заранее. Черновик можно использовать во время 1 и 2 блоков экзамена. Однако их после каждого блока надо будет возвращать.

Демонстрационный вариант задания по физике на НМТ-2026 / скриншот видео

Экзамен по химии, по словам Вакуленко, также стал более доступным. Участникам тоже советуют проработать демовариант по этому предмету. Также есть справочные материалы, которые стоит посмотреть.

Демонстрационный вариант задания по химии на НМТ-2026 / скриншот видео

Важно! Татьяна Вакуленко уточнила, что все демонстрационные задания и справочные материалы по химии или физике можно найти, если перейти по QR-кодам, которые были размещены во время вебинара (смотрите на скриншотах из видео выше). Они ведут на сайт УЦОКО.

