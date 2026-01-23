Про це в коментарі Укрінформу розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

Чи будуть зміни в тестах НМТ?

Вакуленко зауважила, що фахівці Центру розуміють, в яких умовах навчаються українські підлітки.

Вносити принципові системні зміни в зміст тесту – це де-факто створювати нерівні умови для тих учасників, які не мають доступу до актуальної інформації та не мали його останнім часом і які можуть навіть не дізнатися про ці зміни, тому що вони перебувають на територіях, де немає ні світла, ні води, ні опалення. Тому принципових змін не буде,

– повідомила вона.

І додала, що МОН у проєкті порядку прийому до вишів запропонувало підвищити на 1 бал поріг склав / не склав з української мови та історії України. Однак це не має вплинути на підготовлених вступників.

Також вона заявила, що посилювати додатковим обладнанням тимчасові екзаменаційні центри для проведення НМТ в умовах імовірних перебоїв зі світлом та інтернет-зв'язком повинні засновники закладів освіти, місцеві управління освіти. УЦОЯО натомість не забезпечує додаткове обладнання на місцях.

Звичайно, ми звернемося до уряду для того, щоб підтримати ті заклади, які з нами працюють, і для того, щоб допомогти їм якомога легше пройти через цей період,

– уточнила Вакуленко.

Чи буде додаткова сесія?

Очільниця УЦОЯО при цьому додала: якщо вступник не зможе скласти НМТ під час основної сесії, зможе це зробити під час додаткової.

Додаткова сесія завжди є, була і буде. Якщо потрібно буде, буде і третя сесія, тобто ми нікого не залишимо. До 2025 року включно третя сесія ще жодного разу не була потрібна, тому що ніхто не залишався без результатів після додаткової сесії,

– зауважила вона.

Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?