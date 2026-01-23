Про це в коментарі Укрінформу розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.
Чи будуть зміни в тестах НМТ?
Вакуленко зауважила, що фахівці Центру розуміють, в яких умовах навчаються українські підлітки.
Вносити принципові системні зміни в зміст тесту – це де-факто створювати нерівні умови для тих учасників, які не мають доступу до актуальної інформації та не мали його останнім часом і які можуть навіть не дізнатися про ці зміни, тому що вони перебувають на територіях, де немає ні світла, ні води, ні опалення. Тому принципових змін не буде,
– повідомила вона.
І додала, що МОН у проєкті порядку прийому до вишів запропонувало підвищити на 1 бал поріг склав / не склав з української мови та історії України. Однак це не має вплинути на підготовлених вступників.
Також вона заявила, що посилювати додатковим обладнанням тимчасові екзаменаційні центри для проведення НМТ в умовах імовірних перебоїв зі світлом та інтернет-зв'язком повинні засновники закладів освіти, місцеві управління освіти. УЦОЯО натомість не забезпечує додаткове обладнання на місцях.
Звичайно, ми звернемося до уряду для того, щоб підтримати ті заклади, які з нами працюють, і для того, щоб допомогти їм якомога легше пройти через цей період,
– уточнила Вакуленко.
Чи буде додаткова сесія?
Очільниця УЦОЯО при цьому додала: якщо вступник не зможе скласти НМТ під час основної сесії, зможе це зробити під час додаткової.
Додаткова сесія завжди є, була і буде. Якщо потрібно буде, буде і третя сесія, тобто ми нікого не залишимо. До 2025 року включно третя сесія ще жодного разу не була потрібна, тому що ніхто не залишався без результатів після додаткової сесії,
– зауважила вона.
Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?
Національний мультипредметний тест у 2026 році відбуватиметься за торішньою моделлю – протягом одного дня. Будуть також додаткові сесії тестування.
Мультитест складатиметься з чотирьох предметів.
Перелік предметів НМТ залишається незмінним. Вступники складатимуть обов'язково українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література. У 2026 році не планують також змінювати критерії НМТ.
- Цьогоріч випускники шкіл минулих років зможуть вступати до вишів за результати національного мультипредметного тесту не лише 2026 року, а й за результатами НМТ 2023, 2024, 2025 років.
Основна сесія вступних іспитів до вишів у форматі ЗНО відбуватиметься з 20 травня до 25 червня.
Додаткову сесію НМТ проведуть з 17 до 24 липня.