Але нововведення стосується тих спеціальностей, які класично мають недобори, яким держава надає особливу підтримку. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву очільниці Українського центру оцінювання якості освіти Тетяни Вакуленко в інтерв'ю LB.

Дивіться також МОН визначило дати проведення НМТ у 2026 році

Що зміниться на НМТ у 2026 році?

Мовиться, за словами Вакуленко, переважно про природничі й інженерно-технічні напрями. Однак ці бали не дозволять абітурієнтам, які не склали тестування успішно, брати участь у конкурсному відборі.

Оскільки нульовий курс матиме офіційний статус, перелік обов'язкових предметів, визначену тривалість навчання, вимоги до структури й змісту, то цим він відрізнятиметься від звичайних підготовчих курсів, які насправді нікуди не зникали,

– уточнила вона.

І додала, що на "нульовому курсі" мають готувати до НМТ.

Цікаво! Не так давно МОН України анонсувало зимову вступну кампанію. А нещодавно опублікувало перелік вишів, у яких можна реєструватися на "нульовий курс". Його запровадження підтвердили 63 ЗВО, повідомив в ефірі телемарафону заступник очільника відомства Микола Трофименко.

Ще одна важлива зміна: для творчих спеціальностей пропонують знизити коефіцієнт на всі предмети НМТ. Минулого року він був 0,1, а в новому порядку пропонують уже 0,075. Тобто для розрахунку конкурсного бала обов’язкові математика, українська мова, історія України і предмет на вибір матимуть меншу вагу,

– повідомила очільниця Центру.

Тобто, за її словами, для тих людей, які вступають на творчі спеціальності й долають порогові бали з НМТ, вирішальним стане саме творчий конкурс. А проходження тестування означатиме, що людина виконала базову умову.

Дивіться також Скільки предметів буде на НМТ у 2026 році

Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?