Але нововведення стосується тих спеціальностей, які класично мають недобори, яким держава надає особливу підтримку. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву очільниці Українського центру оцінювання якості освіти Тетяни Вакуленко в інтерв'ю LB.
Що зміниться на НМТ у 2026 році?
Мовиться, за словами Вакуленко, переважно про природничі й інженерно-технічні напрями. Однак ці бали не дозволять абітурієнтам, які не склали тестування успішно, брати участь у конкурсному відборі.
Оскільки нульовий курс матиме офіційний статус, перелік обов'язкових предметів, визначену тривалість навчання, вимоги до структури й змісту, то цим він відрізнятиметься від звичайних підготовчих курсів, які насправді нікуди не зникали,
– уточнила вона.
І додала, що на "нульовому курсі" мають готувати до НМТ.
Цікаво! Не так давно МОН України анонсувало зимову вступну кампанію. А нещодавно опублікувало перелік вишів, у яких можна реєструватися на "нульовий курс". Його запровадження підтвердили 63 ЗВО, повідомив в ефірі телемарафону заступник очільника відомства Микола Трофименко.
Ще одна важлива зміна: для творчих спеціальностей пропонують знизити коефіцієнт на всі предмети НМТ. Минулого року він був 0,1, а в новому порядку пропонують уже 0,075. Тобто для розрахунку конкурсного бала обов’язкові математика, українська мова, історія України і предмет на вибір матимуть меншу вагу,
– повідомила очільниця Центру.
Тобто, за її словами, для тих людей, які вступають на творчі спеціальності й долають порогові бали з НМТ, вирішальним стане саме творчий конкурс. А проходження тестування означатиме, що людина виконала базову умову.
Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?
Національний мультипредметний тест у 2026 році відбуватиметься за торішньою моделлю – протягом одного дня. Будуть також додаткові сесії тестування.
Мультитест складатиметься з чотирьох предметів.
Перелік предметів НМТ залишається незмінним. Вступники складатимуть обов'язково українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література. У 2026 році не планують також змінювати критерії НМТ.
- Цьогоріч випускники шкіл минулих років зможуть вступати до вишів за результати національного мультипредметного тесту не лише 2026 року, а й за результатами НМТ 2023, 2024, 2025 років.
Основна сесія вступних іспитів до вишів у форматі ЗНО відбуватиметься з 20 травня до 25 червня.
Додаткову сесію НМТ проведуть з 17 до 24 липня.