Такі дані містить Порядок прийому на навчання до вишів у 2026 році, який оприлюднило МОН. Документ перебуває на громадському обговоренні. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення УЦОЯО.
Які предмети будуть на мультитесті?
Серед обов'язкових предметів такі:
українська мова;
математика;
історія України.
Предмет на вибір вступника / вступниці можна обрати серед таких:
українська література;
іноземна мова (англійська, німецька, французька чи іспанська);
біологія;
хімія;
фізика;
географія.
Радимо заздалегідь визначитися з майбутньою спеціальністю та вибрати четвертий предмет, потрібний для вашого вступу,
– наголосили в УЦОЯО.
Як готуватися до НМТ?
В УЦОЯО радять насамперед ознайомитися з програмами ЗНО, за якими укладуть тести. Саме вони визначають зміст завдань.
На основі цих програм розробіть власний чіткий план підготовки, що охоплюватиме всі теми. Такий підхід допоможе уникнути хаосу в навчанні й дасть змогу максимально ефективно розподілити час між різними предметами,
– зауважили у Центрі.
І порадили виконувати завдання різних рівнів складності з кожного предмета, аби краще адаптуватися до структури тесту та бути готовими не лише до простих запитань, а й до задач, над якими потрібно поміркувати. Особливу увагу варто приділити тренуванням у режимі реального часу, практикуючи проходження тестів із відліком часу.
Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?
Національний мультипредметний тест у 2026 році відбуватиметься за торішньою моделлю – протягом одного дня. Будуть також додаткові сесії тестування.
Мультитест складатиметься з чотирьох предметів.
Перелік предметів НМТ залишається незмінним. Вступники складатимуть обов'язково українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література. У 2026 році не планують також змінювати критерії НМТ.
Наступного року випускники шкіл минулих років зможуть вступати до вишів за результати національного мультипредметного тесту не лише 2026 року, а й за результатами НМТ 2023, 2024, 2025 років.