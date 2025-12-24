Про це розповів заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує 24 Канал.
Які іспити можуть запровадити для вступу?
Посадовець каже: завдання – зберегти людей у системі освіти, створити максимально комфортні умови переходу від школи до університету.
Цього року ми тестували польську матуру (egzamin maturalny) і давали змогу вступити за її результатами замість НМТ. Але таких випадків було небагато, адже саме рішення ухвалили у вересні під час додаткової вступної,
– зазначив заступник міністра.
І додав, що це не заміна мультипредметного тесту, адже НМТ показав свою дієвість і ефективність за кордоном.
Наступного року ми плануємо як додаткову опцію розширювати перелік національних іспитів, які можуть бути альтернативою НМТ. Але це не масові випадки. Якщо до нас будуть звертатися абітурієнти з результатами іспиту за кордоном тієї чи тієї країни, ми будемо ці результати визнавати. Ми зацікавлені, щоб молодь залишалась в нашій системі освіти,
– розповів Трофименко.
І додав: якщо студент хоче складати НМТ "закордонно", зможе скласти, якщо має закордонний результат. Україна прийме такий іспит замість НМТ. Це передбачили, аби вступник не мав додаткових перепон.
Це в основному дуже сильні студенти. Тому що скласти ту ж саму матуру, або аналог в інших країнах, – це не так легко насправді. Треба як мінімум знати мову. Та й загалом там набагато вищий рівень вимог,
– зауважив посадовець.
Як заохочуватимуть молодь вступати саме в українські виші?
Посадовець також розповів про створення умов для того, аби наша молодь вступала в українські виші. Зокрема, МОН співпрацює з університетами щодо дуальних програм для того, аби молодь могла вчитися і заробляти вже з другого курсу.
Компанії зацікавлені, університети зацікавлені, оновлюється лабораторна база – це просто супер ініціатива. Сфера IT – це взагалі наш порятунок. І за таким принципом може бути енергетика чи інженерні спеціальності. На сьогодні це наш пріоритет,
– резюмував він.
Чи можна вступити до українського вишу за результатами польської матури?
На початку цього навчального року Міністерство освіти і науки України запровадило додатковий вступ до вишів для тих українців, які закінчили школу чи коледж в Польщі та мають результати іспиту "матура" (egzamin maturalny).
Подати заяву можна було через заклади освіти – навіть дистанційно.
- Зарахування відбувалося не пізніше ніж 20 жовтня. Додатковий вступ здійснювався виключно на контракт, але з можливістю отримання освітнього гранту.
Що таке "матура"?
Матура – стандартизований випускний іспит у Польщі після завершення повної середньої освіти.
Її результати використовують і для вступу до університетів.
Вона містить перевірку знань з польської мови (усна й письмова частини), сучасної іноземної мови та математики, а також щонайменше одного додаткового предмета на розширеному рівні.