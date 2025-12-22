Загалом в Україні давно є умови для скорочення бакалаврських програм з чотирьох до трьох років. Про це розповів заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує 24 Канал.

Чи можуть виші скоротити тривалість навчання?

Посадовець розповів, що скорочення відповідних програм до 3 років – це європейська практика.

У наших людей в голові є традиційне уявлення, що школа має бути стільки-то років, бакалаврат – 4 роки, магістратура – півтора. Ми не маємо в такі рамки заводити наших молодих людей… Я думаю, університети зреагують на цей виклик, тому що отримають більш підготовленого студента,

– заявив Трофименко у відповідь на питання про можливе скорочення бакалаврської підготовки після запуску 12-річної шкільної освіти.

І акцентував, що 12-річна школа – це про профілізацію та підсилення сильних сторін школяра-вступника, аби він зрозумів, яку професійну дорогу обрати.

Заступник Лісового також заявив, що його не лякає те, що виші можуть скептично сприйняти ідею скорочення тривалості навчання на бакалавраті через те, що кожен рік навчання – це додаткові гроші для вишу.

У нас військо під мільйон, і дуже суттєва частина цих людей захоче здобути якусь компетентність, кваліфікацію, перепрофілювання, якісь нові навички. У нас ринок освітніх послуг колосальний. Тому я думаю, що університети компенсують ту кількість вступників, які можуть в якийсь рік не дійти до закладів, іншими категоріями,

– переконаний посадовець.

Що відомо про перехід на 12-річну шкільну освіту в Україні?