Про це інформує 24 Канал з посиланням на коментарі Укрінформу очільника Державної служби якості освіти Руслана Гурака. Він зазначив, що перевірки ДСЯО продовжує.

Дивіться також Стипендії студентів в Україні суттєво зростуть

Чому перевірятимуть виші і коледжі?

Гурак повідомив, що до кінця року планують провести кілька перевірок, а на початку наступного навчального року робота триватиме.

Ми запланували ще 50 коледжів і закладів вищої освіти перевірити. А скільки може бути відраховано? Побачимо за результатами,

– наголосив він.

І додав, що зараз основну увагу зосередили на коледжах, оскільки МОН та Верховна Рада обмежили вступ до вишів абітурієнтам віком понад 25 років. Тож більшість таких вступників обирає саме коледжі.

Цікаво! У Міноборони роз'яснили правила надання відстрочки для студентів та викладачів.

Гурак зауважив, що загалом уже відрахували близько 50 тисяч студентів.

Для розуміння масштабу: упродовж багатьох років в українських закладах освіти стабільно навчалося близько 30 тисяч студентів віком понад 25 років. Це стосувалося всіх форм – фахової передвищої освіти, вищої, другої вищої, а також аспірантури. Нині ж таких студентів уже 250 тисяч. Тобто ми говоримо про те, що на 220 тисяч студентів збільшився контингент в умовах війни,

– уточнив він.

І додав, що через це й ініціювали перевірки.

Дивіться також Раніше був недобір, а зараз – ажіотаж: куди активно вступають чоловіки 25+

Куди активно вступають чоловіки 25+?