Про це інформує 24 Канал з посиланням на коментарі Укрінформу очільника Державної служби якості освіти Руслана Гурака. Він зазначив, що перевірки ДСЯО продовжує.
Чому перевірятимуть виші і коледжі?
Гурак повідомив, що до кінця року планують провести кілька перевірок, а на початку наступного навчального року робота триватиме.
Ми запланували ще 50 коледжів і закладів вищої освіти перевірити. А скільки може бути відраховано? Побачимо за результатами,
– наголосив він.
І додав, що зараз основну увагу зосередили на коледжах, оскільки МОН та Верховна Рада обмежили вступ до вишів абітурієнтам віком понад 25 років. Тож більшість таких вступників обирає саме коледжі.
Гурак зауважив, що загалом уже відрахували близько 50 тисяч студентів.
Для розуміння масштабу: упродовж багатьох років в українських закладах освіти стабільно навчалося близько 30 тисяч студентів віком понад 25 років. Це стосувалося всіх форм – фахової передвищої освіти, вищої, другої вищої, а також аспірантури. Нині ж таких студентів уже 250 тисяч. Тобто ми говоримо про те, що на 220 тисяч студентів збільшився контингент в умовах війни,
– уточнив він.
І додав, що через це й ініціювали перевірки.
Куди активно вступають чоловіки 25+?
- Очільник ДСЯО Руслан Гурак розповідав, що у 2023 – 2024 роках держава законодавчо перекрила основні лазівки для вступу ухилянтів до вишів. Натомість такі студенти, яким понад 25 років, переорієнтувалися на коледжі.
- Є коледжі, де майже всі нові студенти – військовозобов'язані віком понад 25 років, зазначив він.
- Гурак додав, що окремі коледжі раніше недобирали студентів, а зараз у них – ажіотаж. При цьому переважно серед вступників віком 25+.
- Студенти віком 25+ ідуть і до вишів, але там масштаби менші.
- Найбільше студентів віком 25+ навчаються на контракті. Такі вступники частіше йдуть на найдешевші спеціальності.
- У Службі зауважили, що ці студенти здобувають освіту задля відстрочки від мобілізації.