Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство фінансів України. У Держбюджеті на 2026 рік заклали 6,6 мільярда гривень на академічні та іменні стипендії – це на 1,2 мільярда гривень більше ніж цьогоріч.

Наскільки зростуть стипендії?

Так, студенти університетів і коледжів уже з 1 вересня 2026 року отримуватимуть удвічі більші виплати.

У вишах зростуть суми усіх видів стипендій: від мінімальної академічної – до президентської та галузевих.

У коледжах – аналогічне підвищення: мінімальна, підвищена, галузеві та іменні стипендії також зростуть удвічі.

Таке рішення – інвестиція у майбутнє молоді, розвиток людського капіталу та підсилення мотивації до якісної освіти в Україні,

– зазначають у Мінфіні.

Скільки отримуватимуть студенти коледжів?

Стипендія президента: чинна – 7 600 гривень, зросте до 15 200 гривень.

Стипендія Верховної Ради України: чинна – 3 320 гривень, зросте до 6 640 гривень.

Мінімальна академічна стипендія: чинна – 1 510 гривень, зросте до 3 020 гривень.

Підвищена академічна стипендія: чинна – 2 197 гривень, зросте до 4 394 гривні.

Стипендія за галузевим принципом: чинна – 1 930 гривень, зросте до 3 860 гривень.

Стипендія за галузевим принципом (підвищена): чинна – 2 809 гривень, зросте до 5 618 гривень.

Наскільки зростуть стипендії у вишах ?

Стипендія президента: чинна – 10 000 гривень, зросте до 20 000 гривень.

Стипендія Верховної Ради України: чинна – 4 400 гривень, зросте до 8 800 гривень.

Стипендія Кабінету Міністрів України: чинна – 4 000 гривень, зросте до 8 000 гривень.

Мінімальна академічна: чинна – 2 000 гривень, зросте до 4 000 гривень.

Підвищена академічна: чинна – 2 910 гривень, зросте до 5 820 гривень.

Стипендія за галузевим принципом: чинна – 2 550 гривень, зросте до 5 100 гривень.

Стипендія за галузевим принципом (підвищена): чинна – 3 710 гривень, зросте до 7 420 гривень.

