Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство финансов Украины. В Госбюджете на 2026 год заложили 6,6 миллиарда гривен на академические и именные стипендии – это на 1,2 миллиарда гривен больше чем в этом году.

Насколько вырастут стипендии?

Так, студенты университетов и колледжей уже с 1 сентября 2026 года будут получать вдвое большие выплаты.

В вузах вырастут суммы всех видов стипендий: от минимальной академической – до президентской и отраслевых.

В колледжах – аналогичное повышение: минимальная, повышенная, отраслевые и именные стипендии также вырастут вдвое.

Такое решение – инвестиция в будущее молодежи, развитие человеческого капитала и усиление мотивации к качественному образованию в Украине,

– отмечают в Минфине.

Сколько будут получать студенты колледжей?

Стипендия президента: действующая – 7 600 гривен, вырастет до 15 200 гривен.

Стипендия Верховной Рады Украины: действующая – 3 320 гривен, вырастет до 6 640 гривен.

Минимальная академическая стипендия: действующая – 1 510 гривен, вырастет до 3 020 гривен.

Повышенная академическая стипендия: действующая – 2 197 гривен, вырастет до 4 394 гривны.

Стипендия по отраслевому принципу: действующая – 1 930 гривен, вырастет до 3 860 гривен.

Стипендия по отраслевому принципу (повышенная): действующая – 2 809 гривен, вырастет до 5 618 гривен.

Насколько вырастут стипендии в вузах ?

Стипендия президента: действующая – 10 000 гривен, вырастет до 20 000 гривен.

Стипендия Верховной Рады Украины: действующая – 4 400 гривен, вырастет до 8 800 гривен.

Стипендия Кабинета Министров Украины: действующая – 4 000 гривен, вырастет до 8 000 гривен.

Минимальная академическая: действующая – 2 000 гривен, вырастет до 4 000 гривен.

Повышенная академическая: действующая – 2 910 гривен, возрастет до 5 820 гривен.

Стипендия по отраслевому принципу: действующая – 2 550 гривен, вырастет до 5 100 гривен.

Стипендия по отраслевому принципу (повышенная): действующая – 3 710 гривен, вырастет до 7 420 гривен.

