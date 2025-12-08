Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмме главы Образовательного комитета ВРУ Сергея Бабака. Он уточнил, что впервые одновременно обновили все положения о награждении студентов, педагогов и молодых ученых.

Как обновили стипендии и премии?

Бабак отметил, что предыдущие положения принимали еще в 1996 – 2021 годах. Теперь премии и стипендии получили имена выдающихся украинцев. Некоторые из них при этом – новое содержание и правила начисления.

️Премия педагогам теперь имеет имя Василия Сухомлинского, а также ежегодно ее будут назначать двум категориям педагогов, одна из которых – всегда будут учителя,

– сообщил нардеп.

Премия молодым ученым – имя Игоря Юхновского.

стипендии для молодых ученых теперь будут носить имя Бориса Патона. К категории стипендиатов добавили и докторов философии.

️Премия лучшим абитуриентам официально стала Премией имени Бориса Гринченко. Теперь ее будут получать 50 абитуриентов с самыми высокими результатами НМТ.

️Академические стипендии станут стипендиями имени Ивана Огиенко. Также увеличат минимальный размер выплат.

️Социальные стипендии будут носить имя имени Григория Сковороды. Их смогут получать и студенты профессионального образования.

Упорядочили систему парламентских наград так, чтобы она отвечала современным вызовам и реально поддерживала тех, кто продолжает учить, учиться и развивать науку даже в самые тяжелые для страны времена,

– считает глава Образовательного комитета.

Какие правила вступительной кампании 2026 года согласовала Рада?