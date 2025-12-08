Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмме главы Образовательного комитета ВРУ Сергея Бабака. Он уточнил, что впервые одновременно обновили все положения о награждении студентов, педагогов и молодых ученых.
Смотрите также В образовании – одни из самых низких зарплат: сколько зарабатывают педагоги
Как обновили стипендии и премии?
Бабак отметил, что предыдущие положения принимали еще в 1996 – 2021 годах. Теперь премии и стипендии получили имена выдающихся украинцев. Некоторые из них при этом – новое содержание и правила начисления.
️Премия педагогам теперь имеет имя Василия Сухомлинского, а также ежегодно ее будут назначать двум категориям педагогов, одна из которых – всегда будут учителя,
– сообщил нардеп.
Премия молодым ученым – имя Игоря Юхновского.
стипендии для молодых ученых теперь будут носить имя Бориса Патона. К категории стипендиатов добавили и докторов философии.
️Премия лучшим абитуриентам официально стала Премией имени Бориса Гринченко. Теперь ее будут получать 50 абитуриентов с самыми высокими результатами НМТ.
️Академические стипендии станут стипендиями имени Ивана Огиенко. Также увеличат минимальный размер выплат.
️Социальные стипендии будут носить имя имени Григория Сковороды. Их смогут получать и студенты профессионального образования.
Упорядочили систему парламентских наград так, чтобы она отвечала современным вызовам и реально поддерживала тех, кто продолжает учить, учиться и развивать науку даже в самые тяжелые для страны времена,
– считает глава Образовательного комитета.
смотрите также МОН готовит изменения в правила вступительной кампании 2026 года: что предлагают отменить
Какие правила вступительной кампании 2026 года согласовала Рада?
- Верховная Рада приняла в целом законопроект №13650, который определяет формат и правила вступительной кампании следующего года.
- НМТ в 2026 году будет проходить по прошлогодней модели – в течение одного дня. Будут также дополнительные сессии тестирования.
- Как и предыдущие годы, поступающие не будут сдавать государственную итоговую аттестацию (ГИА).
- Поступающие будут сдавать украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.
- Все результаты НМТ, начиная с 2023 года, остаются в силе. Их можно использовать при поступлении в 2026 году.