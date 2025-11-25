Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство финансов Украины. Общий объем расходов для оплаты труда в сфере образования составит 190,5 миллиарда, заявил первый заместитель главы ведомства Роман Ермоличев.

Интересно В Минфине заявили об увеличении расходов на образование и науку на более 70 миллиардов

Сколько средств заложили на образование и науку на 2026 год?

Чиновник заявил: несмотря на все ограничения, правительство четко определило поддержку образования как одного из приоритетов в следующем году.

Однако наряду с финансированием существует другой критически важный фактор – эффективность использования государственных средств. Именно это Минфин отмечает постоянно: каждая гривна должна приносить результат в виде качественного образования, безопасной и комфортной среды, современного питания, обновленной инфраструктуры и доступных возможностей для развития каждого ребенка,

– подчеркнул Ермоличев.

И акцентировал на улучшении качества образования в Украине. Эта задача требует изменений на уровне государства, общины, школы, учителя и семьи.

Украине нужна Национальная стратегия качества образования как комплексная рамка действий государства, направлена на создание современной, конкурентоспособной и доступной системы образования, которая соответствует стандартам ЕС, потребностям экономики и вызовам безопасности,

– считает чиновник.

Основными элементами должны быть:

учитель как ключ к качеству;

цифровизация и аналитика;

содержание образования;

школьная автономия и ответственность за результаты;

современное профессиональное и высшее образование.

Смотрите также Разница с учителями – значительная: какую зарплату получает министр образования и науки Лисовой

Сколько средств заложили на образование на этот год?

На образование и науку в Госбюджете на 2025 год предусмотрели 194,3 миллиарда гривен.

Ключевое направление – финансирование профессионального предвысшего и высшего образования.

На это направили 55,6 миллиардов гривен.

Еще 12 миллиардов гривен из бюджета – на доплаты учителям: по 1000 гривен ежемесячно с 1 января и по 2000 гривен – с 1 сентября 2025 года.

Подробнее – на фото.

Средства на образование на 2025 год / МОН