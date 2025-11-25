Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство финансов Украины. Общий объем расходов для оплаты труда в сфере образования составит 190,5 миллиарда, заявил первый заместитель главы ведомства Роман Ермоличев.
Сколько средств заложили на образование и науку на 2026 год?
Чиновник заявил: несмотря на все ограничения, правительство четко определило поддержку образования как одного из приоритетов в следующем году.
Однако наряду с финансированием существует другой критически важный фактор – эффективность использования государственных средств. Именно это Минфин отмечает постоянно: каждая гривна должна приносить результат в виде качественного образования, безопасной и комфортной среды, современного питания, обновленной инфраструктуры и доступных возможностей для развития каждого ребенка,
– подчеркнул Ермоличев.
И акцентировал на улучшении качества образования в Украине. Эта задача требует изменений на уровне государства, общины, школы, учителя и семьи.
Украине нужна Национальная стратегия качества образования как комплексная рамка действий государства, направлена на создание современной, конкурентоспособной и доступной системы образования, которая соответствует стандартам ЕС, потребностям экономики и вызовам безопасности,
– считает чиновник.
Основными элементами должны быть:
учитель как ключ к качеству;
цифровизация и аналитика;
содержание образования;
школьная автономия и ответственность за результаты;
современное профессиональное и высшее образование.
Сколько средств заложили на образование на этот год?
- На образование и науку в Госбюджете на 2025 год предусмотрели 194,3 миллиарда гривен.
- Ключевое направление – финансирование профессионального предвысшего и высшего образования.
- На это направили 55,6 миллиардов гривен.
- Еще 12 миллиардов гривен из бюджета – на доплаты учителям: по 1000 гривен ежемесячно с 1 января и по 2000 гривен – с 1 сентября 2025 года.
