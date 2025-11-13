Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение Министерства финансов Украины. И заявили о новом подходе.

Сколько средств заложили в проект бюджета?

Первый заместитель министра финансов Роман Ермоличев заявил, что инвестиции в образование и науку являются инвестициями в устойчивость и экономическое восстановление Украины.

Мы внедряем новый подход, который предусматривает поддержку тех, кто демонстрирует реальный результат. Всего в проекте госбюджета на 2026 год предусмотрели увеличение расходов на образование и науку более чем на 75 миллиардов гривен,
– сообщил он.

И добавил, что общие расходы на научную и научно-техническую деятельность в проекте госбюджета на 2026 год ко второму чтению предусматривают в объеме 20,1 миллиарда гривен (+5,6 миллиарда гривен до 2025 года).

Среди основных направлений финансирования научной сферы:

  • 1 миллиард гривен – на экспериментальный проект по созданию исследовательских центров передового опыта на базе вузов для коммерциализации научных разработок для решения приоритетных государственных нужд;
  • 100 миллионов гривен – на конкурс прикладных разработок "Бизнес и наука: эффективное сотрудничество", которые осуществляют по прямому заказу бизнеса;
  • 3,2 миллиарда гривен – на поддержку науки по принципу результативности "финансирование там, где есть результат" (увеличение на 3 миллиарда гривен);
  • 0,7 миллиарда гривен – на поддержку научных проектов молодых ученых (увеличение на 0,4 миллиарда гривен).

В Минфине считают, что увеличение финансирования даст возможность усилить мост между научным сообществом, государством и реальным сектором экономики.

Сколько средств заведения в проекте госбюджета – 2026?

  • Верховная Рада Украины 22 октября поддержала в первом чтении Государственный бюджет на 2026 год.
  • На образование предусмотрели 265,4 миллиарда гривен.
  • Это на 66,5 миллиарда гривен больше чем было в 2025 году, сообщил в телеграмм-канале министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.
  • Министр отметил, что это рекордный объем финансирования.
  • К слову, на образование и науку в Госбюджете на 2025 год предусмотрели 194,3 миллиарда гривен.