Сколько средств заложили в проект бюджета?

Первый заместитель министра финансов Роман Ермоличев заявил, что инвестиции в образование и науку являются инвестициями в устойчивость и экономическое восстановление Украины.

Мы внедряем новый подход, который предусматривает поддержку тех, кто демонстрирует реальный результат. Всего в проекте госбюджета на 2026 год предусмотрели увеличение расходов на образование и науку более чем на 75 миллиардов гривен,

– сообщил он.

И добавил, что общие расходы на научную и научно-техническую деятельность в проекте госбюджета на 2026 год ко второму чтению предусматривают в объеме 20,1 миллиарда гривен (+5,6 миллиарда гривен до 2025 года).

Среди основных направлений финансирования научной сферы:

1 миллиард гривен – на экспериментальный проект по созданию исследовательских центров передового опыта на базе вузов для коммерциализации научных разработок для решения приоритетных государственных нужд;

100 миллионов гривен – на конкурс прикладных разработок "Бизнес и наука: эффективное сотрудничество", которые осуществляют по прямому заказу бизнеса;

3,2 миллиарда гривен – на поддержку науки по принципу результативности "финансирование там, где есть результат" (увеличение на 3 миллиарда гривен);

0,7 миллиарда гривен – на поддержку научных проектов молодых ученых (увеличение на 0,4 миллиарда гривен).

В Минфине считают, что увеличение финансирования даст возможность усилить мост между научным сообществом, государством и реальным сектором экономики.

Сколько средств заведения в проекте госбюджета – 2026?