Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой во время выездного заседания Совета безбарьерности. И напомнил, что МОН последовательно реализует политику безбарьерности, информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

Смотрите также Как ЕС оценил прогресс реформ в сфере образования и науки Украины

На что направляют средства?

Благодаря этой политике, по словам чиновника, стремятся предоставить новые возможности каждому ребенку.

Полученные от международных партнеров средства направляют на модернизацию оборудования и инфраструктуры с учетом потребностей детей с нарушениями развития и профессиональное развитие воспитателей, ассистентов воспитателей и специалистов ИРЦ.

Интересно! Педагогам дошкольного образования в Украине могут повысить должностные оклады еще на 30%. Соответствующее постановление подготовили в МОН и надеются на его принятие, рассказала заместитель министра образования и науки Украины Анастасия Коновалова,

Также из этих средств финансируют поддержку детей от рождения до 4 лет и адаптации образовательных программ для детей с различными типами нарушений и уровнями поддержки.

Смотрите также В Украине строят первый подземный детсад: где он расположен

Как ЕС оценил прогресс реформ в сфере образования и науки Украины?

  • Европейская комиссия оценила изменения в сфере образования нашей страны на пути к членству в Европейском Союзе.
  • В этом году Украина получила самые высокие за последние три года оценки прогресса в выполнении критериев членства.
  • Еврокомиссия отметила, что наше государство демонстрирует последовательное движение в приближении законодательства к нормам ЕС.
  • Положительные оценки получил прогресс по направлениям, за которые ответственное МОН – раздел 25 "Наука и исследования" и раздел 26 "Образование и культура".
  • В частности, отметили принятие двух важных евроинтеграционных законов – "О дошкольном образовании" и "О профессиональном образовании", а также развитие в сфере науки.