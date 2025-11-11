Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий під час виїзного засідання Ради безбар'єрності. І нагадав, що МОН послідовно реалізовує політику безбар'єрності, інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

Дивіться також Як ЄС оцінив прогрес реформ у сфері освіти і науки України

На що скеровують кошти?

Завдяки цій політиці, за словами посадовця, прагнуть надати нові можливості кожній дитині.

Отримані від міжнародних партнерів кошти спрямовують на модернізацію обладнання та інфраструктури з урахуванням потреб дітей з порушеннями розвитку та професійний розвиток вихователів, асистентів вихователів та фахівців ІРЦ.

Цікаво! Педагогам дошкілля в Україні можуть підвищити посадові оклади ще на 30%. Відповідну постанову підготували у МОН і сподіваються на її ухвалення, розповіла заступниця міністра освіти і науки України Анастасія Коновалова,

Також з цих коштів фінансують підтримку дітей від народження до 4 років та адаптації освітніх програм для дітей із різними типами порушень і рівнями підтримки.

Дивіться також В Україні будують перший підземний дитсадок: де він розташований

Як ЄС оцінив прогрес реформ у сфері освіти і науки України?