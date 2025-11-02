Здание уже готово на 70%, сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
Что известно о строительстве подземного детсада?
Для завершения работ требуется дофинансирование – около 65 миллионов гривен. Этот вопрос уже решают.
Глава ОВА также сообщил, что использовать инфраструктуру подземных школ под детские сады одновременно невозможно.
Там и по нормативам должны быть другие площади, и в принципе невозможно, потому что у детей дошкольного возраста совсем другой режим, и совместить это просто физически невозможно,
– говорит Синегубов.
И добавил, что софинансирование строительства бомбоубежищ в частных учреждениях за счет бюджета невозможно.
Во-вторых, наряду с этим мы должны четко обеспечить функционирование и развитие безопасных образовательных сред – то, что касается и дошкольного образования,
– резюмировал Синегубов.
Построят ли подземный садик в Харькове?
В Харькове также планируют построить подземный садик. Уже разработали проект строительства.
В мэрии в августе рассказывали, что стоимость строительства может превысить стоимость подземной школы вдвое.
До 1 января следующего года в городе должны открыть еще три школы.