Здание уже готово на 70%, сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Что известно о строительстве подземного детсада?

Для завершения работ требуется дофинансирование – около 65 миллионов гривен. Этот вопрос уже решают.

Глава ОВА также сообщил, что использовать инфраструктуру подземных школ под детские сады одновременно невозможно.

Там и по нормативам должны быть другие площади, и в принципе невозможно, потому что у детей дошкольного возраста совсем другой режим, и совместить это просто физически невозможно,

– говорит Синегубов.

И добавил, что софинансирование строительства бомбоубежищ в частных учреждениях за счет бюджета невозможно.

Во-вторых, наряду с этим мы должны четко обеспечить функционирование и развитие безопасных образовательных сред – то, что касается и дошкольного образования,

– резюмировал Синегубов.

Построят ли подземный садик в Харькове?