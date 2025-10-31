Об этом рассказала заместитель министра образования и науки Украины Анастасия Коновалова, информирует 24 Канал. Чиновница отметила, что вопрос оплаты труда является ключевым для развития отрасли.

Когда педагогам повысят зарплату?

Изменения в постановление сейчас согласовывают в различных министерствах. Они должны вступить в силу с 2026 года.

Это еще не та зарплата, на которую заслуживает человек, который отвечает за жизнь, здоровье и развитие детей, но это шаг в правильном направлении,

– заявила Коновалова.

По ее словам, повышение оплаты труда решит 60 – 90% проблем отрасли дошкольного образования.

Отметим, что глава ведомства Оксен Лисовой во время разговора с журналистами, заявлял, что повышение оплаты труда педагогов дошкольного, внешкольного, профессионально-технического и профессионального предвысшего образования должно быть привязано к росту зарплат учителей.

Лисовой пояснил, что сейчас закон позволяет повышать зарплаты и в детсадах. Тарифная сетка определяет лишь минимум, поэтому органы местного самоуправления могут устанавливать необходимый уровень зарплаты для воспитателей.

Сколько получают воспитатели?

Ранее в интервью "Новой украинской школе" заместитель министра Анастасия Коновалова рассказала, что зарплата воспитателей в детских садах составляет 8 тысяч гривен.

Ситуацию могли бы улучшить доплаты из местных бюджетов, однако из-за отсутствия вовремя принятых нормативно-правовых актов по состоянию на август 2025 года только 15,8% общин воспользовались этой возможностью.

Повысят ли учителям зарплату в 2026 году?