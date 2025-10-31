Об этом рассказала заместитель министра образования и науки Украины Анастасия Коновалова, информирует 24 Канал. Чиновница отметила, что вопрос оплаты труда является ключевым для развития отрасли.
Когда педагогам повысят зарплату?
Изменения в постановление сейчас согласовывают в различных министерствах. Они должны вступить в силу с 2026 года.
Это еще не та зарплата, на которую заслуживает человек, который отвечает за жизнь, здоровье и развитие детей, но это шаг в правильном направлении,
– заявила Коновалова.
По ее словам, повышение оплаты труда решит 60 – 90% проблем отрасли дошкольного образования.
Отметим, что глава ведомства Оксен Лисовой во время разговора с журналистами, заявлял, что повышение оплаты труда педагогов дошкольного, внешкольного, профессионально-технического и профессионального предвысшего образования должно быть привязано к росту зарплат учителей.
Лисовой пояснил, что сейчас закон позволяет повышать зарплаты и в детсадах. Тарифная сетка определяет лишь минимум, поэтому органы местного самоуправления могут устанавливать необходимый уровень зарплаты для воспитателей.
Сколько получают воспитатели?
Ранее в интервью "Новой украинской школе" заместитель министра Анастасия Коновалова рассказала, что зарплата воспитателей в детских садах составляет 8 тысяч гривен.
Ситуацию могли бы улучшить доплаты из местных бюджетов, однако из-за отсутствия вовремя принятых нормативно-правовых актов по состоянию на август 2025 года только 15,8% общин воспользовались этой возможностью.
Повысят ли учителям зарплату в 2026 году?
Премьер Юлия Свириденко ранее анонсировала, что в 2026 году зарплаты учителей вырастут.
Это предусматривает проект Государственного бюджета на 2026 год.
Предварительно говорится о повышении средней зарплаты педагогических работников на 50% в пределах двух этапов.
С 1 января 2026 года зарплата должна вырасти на 30%, а с 1 сентября 2026 года – на 20%.
МОН еще нарабатывает механизм, в соответствии с которым планируют повышать зарплаты учителям в следующем году.
Впоследствии глава правительства подтвердила, что в проекте госбюджета на 2026 год предусмотрели средства на повышение зарплат учителям.