Про це розповіла заступниця міністра освіти і науки України Анастасія Коновалова, інформує 24 Канал. Посадовиця наголосила, що питання оплати праці є ключовим для розвитку галузі.

Коли педагогам підвищать зарплату?

Зміни до постанови зараз погоджують у різних міністерствах. Вони мають набути чинності з 2026 року.

Це ще не та зарплата, на яку заслуговує людина, яка відповідає за життя, здоров'я та розвиток дітей, але це крок у правильному напрямі,

– заявила Коновалова.

За її словами, підвищення оплати праці розв'яже 60 – 90% проблем галузі дошкілля.

Зазначимо, що очільник відомства Оксен Лісовий під час розмови з журналістами, заявляв, що підвищення оплати праці педагогів дошкільної, позашкільної, професійно-технічної і фахової передвищої освіти повинне бути прив'язане до зростання зарплат учителів.

Лісовий пояснив, що зараз закон дозволяє підвищувати зарплати і в дитсадках. Тарифна сітка визначає лише мінімум, тому органи місцевого самоврядування можуть встановлювати необхідний рівень зарплати для вихователів.

Скільки отримують вихователі?

Раніше в інтерв'ю "Новій українській школі" заступниця міністра Анастасія Коновалова розповіла, що зарплата вихователів у дитячих садочках становить 8 тисяч гривень.

Ситуацію могли б покращити доплати з місцевих бюджетів, однак через відсутність вчасно ухвалених нормативно-правових актів станом на серпень 2025 року лише 15,8% громад скористалися цією можливістю.

Чи підвищать учителям зарплату у 2026 році?