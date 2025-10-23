Деталі розповіла заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова під час брифінгу у Волинській ОВА, зазначають "Волинські новини". Про це інформує 24 Канал.

Коли учителям підвищать зарплату?

Кузьмичова розповіла, що на 2026 рік у бюджеті вже заклали додаткові 53 мільярди гривень для підвищення престижності праці вчителів. Тому учительський дохід точно зросте. Однак суму потенційного підвищення заступниця міністра не назвала.

Щодо зарплат, то підвищення відбудеться із наступного року – із січня та вересня. Наразі тривають фінальні обговорення моделі підвищення заробітних плат. МОН і Мінфін напрацювали кілька моделей, тож рішення ухвалять найближчим часом,

– заявила вона.

І додала, що до остаточного ухвалення не може про них говорити. Але те, що з наступного року зарплати вчителям підвищать, – факт.

Яку зарплату отримують учителі в Україні?