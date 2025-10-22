Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Освітнього комітету Сергій Бабак. Про це інформує 24 Канал.

Яку зарплату отримують учителі в Україні?

Нардеп при цьому зауважив, що середні вчительські зарплати належать до категорії найнижчих серед найпоширеніших професій.

Навіть з доплатами і надбавками вони в середньому не перевищують 14 – 16 тисяч, коли середня зарплата по країні – майже 26 тисяч (дані за серпень 2025 року),

– уточнив Бабак.

І додав, що з зарплатою молодих спеціалістів ситуація ще гірша.

Без стажу і категорії молодий вчитель отримує приблизно 8 – 9 тисяч гривень. За таких обставин питання мотивації стає риторичним,

– заявив очільник Комітету.

Він додав, що діє радянський принцип: низька базова ставка + численні надбавки + фіксовані доплати. Тож картина загалом непрозора, заплутана, до того ж значну роль у такому нарахуванні відіграє суб'єктивний фактор.

Нардеп при цьому вважає, що низька базова ставка демотивує молодих спеціалістів. Тож молодий учитель швидше за все не чекатиме, поки напрацює стаж та підвищить категорію, а просто піде шукати фінансово привабливу роботу.

От і маємо: професія, де зарплата становить максимум 70% від середньої по країні, втрачає престиж. Люди перестають йти працювати в заклади освіти в будь-якому віці,

– пише Бабак.

Цікаво! Секретарка Освітнього комітету парламенту Наталія Піпа повідомила, що Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав пропозицію уряду щодо підвищення оплати праці педагогів шкіл на 50%.

Яку зарплату мають отримувати педагоги?

Він нагадав, що у 2019 році підвищили зарплату лікарям, бо почався COVID. Наступними мали бути вчителі, але почалося повномасштабне вторгнення. Однак нардеп каже, що зараз вперше є реальний шанс це змінити.

Він також наголосив, що український учитель "на руки" має отримувати на ставку 19 – 28 тисяч гривень. Відповідну правку він подав до Держбюджету на 2026 рік.

Чи підвищать учителям зарплату у 2026 році?