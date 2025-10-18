Зміни можуть відбутися протягом наступного року. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення секретаря Освітнього комітету парламенту Наталії Піпи у фейсбуці.
Чи погодили у Раді підвищення зарплат освітянам?
Піпа зазначила, що у 2026 році сфера освіти отримає рекордні 257,4 мільярда гривень. І це справді серйозне зрушення.
Також нардепи доручили уряду розробити механізм поетапного підвищення оплати праці педагогічним та науково-педагогічним працівникам вишів з 1 січня 2026 року. Підтримали і поправку про 500 мільйонів гривень для забезпечення матеріально-технічної бази релокованих ЗВО з прифронтових територій.
Також Піпа зазначила, що варто звертати увагу не лише на школу і виші, а й на дошкільну, професійну, фахову передвищу, позашкільну освіту.
Усі ці люди працюють не менше. Саме тому я подавала правки до бюджету, які передбачають збільшення зарплат у півтора раза для освітян всіх рівнів. А мій окремий законопроєкт пропонував зробити це вже цього року,
– повідомила вона.
Для такого підвищення нардеп пропонує додаткові 53 мільярди гривень субвенції розподілити між усіма рівнями освіти і передати на зарплати освітян 9 мільярдів гривень з нової субвенції на харчування старшокласників.
Цю субвенцію взагалі вважаю недоречною. Харчування необхідне дітям учасників УБД, дітям з багатодітних сімей та іншим. Не знаю жодної іншої країни, де б харчування для старшокласників було безкоштовним,
– вважає Піпа.
Чи підвищать учителям зарплату у 2026 році?
- Сергій Бабак також повідомив, що відповідні правки про "три мінімалки" для вчителів до держбюджету на 2026 рік він вже подав. Зараз вони перебувають на розгляді у Бюджетному комітеті.
- Нардеп запропонував запровадити новий розмір заробітної плати для вчителів – на рівні трьох мінімальних зарплат із 1 вересня 2026 року.
- За попередніми розрахунками, для реалізації цієї ініціативи приблизно вистачить уже закладених у бюджеті 53 мільярдів гривень.
- Додатково він попросив ще 12 мільярдів гривень, щоб повністю забезпечити підвищення.