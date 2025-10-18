Изменения могут произойти в течение следующего года. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение секретаря Образовательного комитета парламента Натальи Пипы в фейсбуке.

Пипа отметила, что в 2026 году сфера образования получит рекордные 257,4 миллиарда гривен. И это действительно серьезный сдвиг.

Также нардепы поручили правительству разработать механизм поэтапного повышения оплаты труда педагогическим и научно-педагогическим работникам вузов с 1 января 2026 года. Поддержали и поправку о 500 миллионах гривен для обеспечения материально-технической базы релоцированных ЗВО с прифронтовых территорий.

Также Пипа отметила, что стоит обращать внимание не только на школу и вузы, но и на дошкольное, профессиональное, профессиональное предвысшее, внешкольное образование.

Все эти люди работают не меньше. Именно поэтому я подавала правки в бюджет, которые предусматривают увеличение зарплат в полтора раза для педагогов всех уровней. А мой отдельный законопроект предлагал сделать это уже в этом году,

– сообщила она.

Для такого повышения нардеп предлагает дополнительные 53 миллиарда гривен субвенции распределить между всеми уровнями образования и передать на зарплаты педагогов 9 миллиардов гривен с новой субвенции на питание старшеклассников.

Эту субвенцию вообще считаю неуместной. Питание необходимо детям участников УБД, детям из многодетных семей и другим. Не знаю ни одной другой страны, где бы питание для старшеклассников было бесплатным,

– считает Пипа.

Повысят ли учителям зарплату в 2026 году?