Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины на запрос The Page. Об этом информирует 24 Канал.
Смотрите также "Количество учителей до 30 лет уменьшилось катастрофически": в Раде рассказали об угрозе
Учителей каких предметов не хватает в школах?
В МОН отметили, что данные за новый учебный год только собирают, однако предоставили информацию за 2024 – 2025 учебный год.
Итак, больше всего не хватало учителей:
- английского языка – 267,94 вакансии;
- информатики – 149,08;
- математики – 130,96;
- украинского языка и литературы – 111,96;
- физической культуры – 99,53;
- истории – 72,96;
- физики – 68,96.
Смотрите также Лисовой рассказал о вариантах повышения зарплаты учителям
Почему количество учителей уменьшается?
Глава Образовательного комитета Верховной Рады Украины Сергей Бабак сообщил, что в течение 10 последних лет общее количество учителей, которые преподают отдельные предметы, упало с 284 074 до 227 832, то есть на 19,7%.
Причем количество учителей в возрасте до 30 лет уменьшилось катастрофически – с 48 953 до 22 045, то есть более чем вдвое.
И добавил, что количество учителей в возрасте до 40 лет "упало" тоже с 61 872 до 49 005 или на 20%. Зато относительно стабильными являются возрастные категории 51 – 54 года, 55 – 60. Количество тех, кому больше 60, даже немного выросло.
Решением такой ситуации, по мнению главы Комитета, является повышение зарплат педагогам.