Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на данные исследования готовности школ к 2025/26 учебному году. Его проводила Государственная служба качества образования.
Сколько учителей не хватает в школах?
Так, по данным исследования, 57% школ не имеют вакансий учителей. Однако 40% учебных заведений имеют незначительный дефицит кадров (до 10%), а 3% школ сообщили о нехватке более 10% педагогов.
Организаторы исследования считают, что наличие вакансий обусловлено миграцией, мобилизацией отдельных работников, демографическими изменениями в общинах и низкой престижностью педагогической работы.
Руководители школ при этом отмечают, что кадровые потребности частично перекрывают благодаря совместительству, внутреннему перемещению учителей и привлечению молодых специалистов.
В ГСКО также акцентировали на необходимости реализации государственных и местных программ реального стимулирования педагогических кадров. Это может быть обеспечение жильем, доплаты за работу в отдаленных громадах, повышение квалификации, выплаты достойной зарплаты.
Сколько ставок школьных учителей свободны?
- По состоянию на этот год в Украине свободными являются почти 44 тысячи ставок школьных учителей.
- Всего в школах есть 315 819 ставок педагога.
- Однако де-факто на них работает 271 891 педагог, сообщал глава Образовательного комитета Верховной Рады Украины Сергей Бабак.
- Из них большинство перекрывается совместительством, а часть не перекрывается и является вакансиями.