Однако де-факто на них работает 271 891 педагог. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение главы Образовательного комитета Верховной Рады Украины Сергея Бабака.

Сколько ставок учителей являются свободными?

Так, по сообщениям нардепа, 43 928 ставок остаются свободными. Из них большинство перекрывается совместительством, а часть не перекрывается и является вакансиями.

Этот дефицит – реальность системы, особенно в сельских школах и прифронтовых общинах,

– заявил Бабак.

И добавил, что в случае увеличения недельной нагрузки учителя с 18 до 22 часов теоретически можно было бы сократить 57 422 ставки.

Интересно! Уровень средней зарплаты в образовательной сфере до сих пор является одним из самых низких в Украине из всех сфер экономической деятельности.

Но, поскольку уже сегодня 43 928 ставки свободны, реальное "сокращение" составило бы лишь 13 494 ставки,

– считает нардеп.

Какие изменения в отношении учителей предлагают нардепы?