То есть, чтобы выполнить Закон Украины "Об образовании". Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив во время конференции, информирует 24 Канал со ссылкой на НУШ.
Есть ли деньги на повышение зарплат учителям?
Чиновник акцентировал: пока такого финансового ресурса (чтобы выполнить Закон Украины, – ред). нет.
Для того, чтобы это осуществить, нужно до 59 миллиардов гривен, которые уже выделены на повышение зарплаты на 30% и 20% в 2026 году, найти еще дополнительно 14 миллиардов гривен. Будет ли это возможно – пока ответа нет,
– пояснил заместитель министра.
Также добавил, что МОН выдвинуло такие предложения в бюджет на 2026 год по начислению зарплат учителей:
изменение формулы образовательной субвенции с учетом новых факторов;
увеличение зарплат на 30 и 20%;
сохранение доплат.
Доплата 2600 грн будет сохранена,
– подчеркнул Сташкив.
Что говорили раньше о повышении учителям зарплаты?
Премьер Юлия Свириденко ранее анонсировала, что в 2026 году зарплаты учителей вырастут.
Это предусматривает проект Государственного бюджета на 2026 год.
Предварительно говорится о повышении средней зарплаты педагогических работников на 50% в пределах двух этапов.
С 1 января 2026 года зарплата должна вырасти на 30%, а с 1 сентября 2026 года – на 20%.
МОН еще нарабатывает механизм, в соответствии с которым планируют повышать зарплаты учителям в следующем году.
Впоследствии глава правительства подтвердила, что в проекте госбюджета на 2026 год предусмотрели средства на повышение зарплат учителям.
Глава МОН Оксен Лисовой также подтвердил то, что в проекте Государственного бюджета-2026 предусмотрели средства на повышение зарплат педагогам. Оно будет происходить в рамках двух этапов.
- При этом повышение зарплат учителям до уровня трех минимальных зарплат в 2026 году не произойдет. Правительство отказалось от реализации этой нормы.