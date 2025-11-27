То есть, чтобы выполнить Закон Украины "Об образовании". Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив во время конференции, информирует 24 Канал со ссылкой на НУШ.

Смотрите также Срочные контракты и увеличение нагрузки учителей: что решили нардепы

Есть ли деньги на повышение зарплат учителям?

Чиновник акцентировал: пока такого финансового ресурса (чтобы выполнить Закон Украины, – ред). нет.

Для того, чтобы это осуществить, нужно до 59 миллиардов гривен, которые уже выделены на повышение зарплаты на 30% и 20% в 2026 году, найти еще дополнительно 14 миллиардов гривен. Будет ли это возможно – пока ответа нет,

– пояснил заместитель министра.

Также добавил, что МОН выдвинуло такие предложения в бюджет на 2026 год по начислению зарплат учителей:

изменение формулы образовательной субвенции с учетом новых факторов;

увеличение зарплат на 30 и 20%;

сохранение доплат.

Доплата 2600 грн будет сохранена,

– подчеркнул Сташкив.

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.

Что говорили раньше о повышении учителям зарплаты?