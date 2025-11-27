Тобто, щоб виконати Закон України "Про освіту". Про це розповів заступник міністра освіти та науки Андрій Сташків під час конференції, інформує 24 Канал з посиланням на НУШ.

Дивіться також Cтрокові контракти та збільшення навантаження учителів: що вирішили нардепи

Чи є гроші на підвищення зарплат учителям?

Посадовець акцентував: наразі такого фінансового ресурсу (щоб виконати Закон України, – ред). немає.

Для того, щоб це здійснити, потрібно до 59 мільярдів гривень, які вже виділені на підвищення зарплати на 30% та 20% у 2026 році, знайти ще додатково 14 мільярдів гривень. Чи буде це можливо – наразі відповіді немає,

– пояснив заступник міністра.

Також додав, що МОН висунуло такі пропозиції до бюджету на 2026 рік щодо нарахування зарплат учителів:

зміна формули освітньої субвенції з урахуванням нових факторів;

збільшення зарплат на 30 та 20%;

збереження доплат.

Доплата 2600 грн буде збережена,

– наголосив Сташків.

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.

Що казали раніше про підвищення учителям зарплати?