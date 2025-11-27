Про це повідомив очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак під час засідання профільного комітету, інформує 24 Канал.

Які зміни пропонуватимуть нардепи?

Бабак заявив при цьому, що незмінною буде лише позиція нардепів щодо розміру посадового окладу вчителів.

Незмінна позиція комітету, що у вчителів має бути мінімальний посадовий оклад на рівні трьох мінімальних заробітних плат. У процесі роботи ми вже домовилися про можливість переглянути норму, прибрати норму про строкові трудові контракти і залишити ту систему, яка є; не чіпати робочий тиждень і його довжину, загальний час робочого тижня,

– повідомив народний обранець.

Інші дискусійні питання до підходів реформування системи оплати праці педагогів учасники Комітету обговорюватимуть надалі.

Які зміни щодо вчителів пропонували нардепи?