Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти. Там додають, що цьогоріч тестування також відбуватиметься в умовах воєнного часу, тож варто зважати на безпекові ризики.
Дивіться також "Нівелює підвищення": Профспілка звернулася до уряду через розмір надбавки для вчителів
Що мають знати вчителі про сертифікацію?
УЦОЯО радить учасникам та учасницям сертифікації подбати про зручний теплий одяг, а також по змозі взяти із собою термос із гарячим чаєм або кавою. Такі прості речі зроблять перебування в пункті тестування комфортнішим.
Місце та час проведення першого етапу сертифікації зазначено в листах-викликах, які розміщено в кабінетах учасників сертифікації. Допуск учасників та учасниць сертифікації до пункту тестування почнуть за 30 хвилин і припинять за 5 хвилин до початку незалежного тестування за умови пред'явлення ними паспорта громадянина України, а в разі його відсутності – іншого документа, що посвідчує особу,
– зазначають у Центрі.
Також радять заздалегідь прокласти маршрут та підготувати необхідні документи. Якщо учасник / учасниця сертифікації запізниться або при вході до пункту тестування не пред'явить документа, що посвідчує особу, – його / її не допустять до участі в незалежному тестуванні.
На виконання завдань буде відведено 180 хвилин. Радимо стежити за часом і раціонально його розподіляти. Не варто забувати, що наприкінці потрібно перенести відповіді до бланка, тож залиште достатньо часу для цього та для перевірки зазначених відповідей,
– кажуть в УЦОЯО.
Завдання незалежного тестування та правильні відповіді до них розмістять на сайті Українського центру оцінювання якості освіти не пізніше ніж 11 лютого. Результати незалежного тестування розмістять в кабінетах учасників сертифікації до 20 лютого.
Дивіться також У МОН детально роз'яснили усі нюанси підвищення зарплат учителям
Як змінили процедуру підвищення кваліфікації вчителів?
Процедура підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників зазнала змін.
Ключові зміни – з'явиться єдина цифрова платформа для суб'єктів підвищення кваліфікації та педагогів.
Супервізію офіційно визнали однією з форм підвищення кваліфікації.
У МОН зазначають, що це рішення – перший крок до реалізації політики "Гроші ходять за вчителем".