Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти. Там додають, що цьогоріч тестування також відбуватиметься в умовах воєнного часу, тож варто зважати на безпекові ризики.

Що мають знати вчителі про сертифікацію?

УЦОЯО радить учасникам та учасницям сертифікації подбати про зручний теплий одяг, а також по змозі взяти із собою термос із гарячим чаєм або кавою. Такі прості речі зроблять перебування в пункті тестування комфортнішим.

Місце та час проведення першого етапу сертифікації зазначено в листах-викликах, які розміщено в кабінетах учасників сертифікації. Допуск учасників та учасниць сертифікації до пункту тестування почнуть за 30 хвилин і припинять за 5 хвилин до початку незалежного тестування за умови пред'явлення ними паспорта громадянина України, а в разі його відсутності – іншого документа, що посвідчує особу,

– зазначають у Центрі.

Також радять заздалегідь прокласти маршрут та підготувати необхідні документи. Якщо учасник / учасниця сертифікації запізниться або при вході до пункту тестування не пред'явить документа, що посвідчує особу, – його / її не допустять до участі в незалежному тестуванні.

На виконання завдань буде відведено 180 хвилин. Радимо стежити за часом і раціонально його розподіляти. Не варто забувати, що наприкінці потрібно перенести відповіді до бланка, тож залиште достатньо часу для цього та для перевірки зазначених відповідей,

– кажуть в УЦОЯО.

Завдання незалежного тестування та правильні відповіді до них розмістять на сайті Українського центру оцінювання якості освіти не пізніше ніж 11 лютого. Результати незалежного тестування розмістять в кабінетах учасників сертифікації до 20 лютого.

Як змінили процедуру підвищення кваліфікації вчителів?