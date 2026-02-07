Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования. Там добавляют, что в этом году тестирование также будет проходить в условиях военного времени, поэтому стоит учитывать риски безопасности.
Что должны знать учителя о сертификации?
УЦОКО советует участникам и участницам сертификации позаботиться об удобной теплой одежде, а также по возможности взять с собой термос с горячим чаем или кофе. Такие простые вещи сделают пребывание в пункте тестирования более комфортным.
Место и время проведения первого этапа сертификации указано в письмах-вызовах, которые размещены в кабинетах участников сертификации. Допуск участников и участниц сертификации в пункт тестирования начнут за 30 минут и прекратят за 5 минут до начала независимого тестирования при условии предъявления ими паспорта гражданина Украины, а в случае его отсутствия – другого документа, удостоверяющего личность,
– отмечают в Центре.
Также советуют заранее проложить маршрут и подготовить необходимые документы. Если участник / участница сертификации опоздает или при входе в пункт тестирования не предъявит документа, удостоверяющего личность, – его / ее не допустят к участию в независимом тестировании.
На выполнение заданий будет отведено 180 минут. Советуем следить за временем и рационально его распределять. Не стоит забывать, что в конце нужно перенести ответы в бланк, поэтому оставьте достаточно времени для этого и для проверки указанных ответов,
– говорят в УЦОКО.
Задания независимого тестирования и правильные ответы к ним разместят на сайте Украинского центра оценивания качества образования не позднее 11 февраля. Результаты независимого тестирования разместят в кабинетах участников сертификации до 20 февраля.
Как изменили процедуру повышения квалификации учителей?
- Процедура повышения квалификации педагогических и научно-педагогических работников претерпела изменения.
- Ключевые изменения – появится единая цифровая платформа для субъектов повышения квалификации и педагогов.
- Супервизию официально признали одной из форм повышения квалификации.
- В МОН отмечают, что это решение – первый шаг к реализации политики "Деньги ходят за учителем".