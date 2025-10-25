Теперь повышение квалификации должно стать более прозрачным и удобным. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Что изменится для учителей?

В ведомстве отмечают, что это решение – первый шаг к реализации политики "Деньги ходят за учителем". Следующие этапы – утверждение постановления о пилотном проекте и презентация платформы.

Ключевые изменения – появится единая цифровая платформа для субъектов повышения квалификации и педагогов.

В единую государственную платформу профессионального развития все субъекты повышения квалификации будут вносить:

информацию о своих программах обучения;

данные о выданных сертификатах;

информацию о лицензиях и аккредитации;

кто может проводить курсы.

Четко определили и субъекты повышения квалификации. Это:

учебные заведения (их структурные подразделения);

научные учреждения;

юридические лица;

ФЛП, осуществляющие образовательную деятельность по повышению квалификации.

Супервизия будет повышением квалификации?

Супервизию официально признали одной из форм повышения квалификации. До 30 часов в год работы с супервизором могут быть засчитаны как профессиональное развитие. Как заказать супервизию – читайте здесь.

Интересно! Супервизор – это человек, который помогает учителям разобраться в профессиональных вызовах, найти решение сложных ситуаций и профессионально расти.

Будет ли больше свободы в выборе форматов обучения?

Субъекты повышения квалификации смогут проводить обучение в своих учреждениях или офисах, на местах работы педагогов или онлайн – в зависимости от условий программы.

В ноябре МОН представит информационную страницу о политике "Деньги ходят за учителем" и анонсирует ряд информационных встреч.

