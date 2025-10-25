Тепер підвищення кваліфікації має стати прозорішим і зручнішим. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
Що зміниться для вчителів?
У відомстві зазначають, що це рішення – перший крок до реалізації політики "Гроші ходять за вчителем". Наступні етапи – затвердження постанови про пілотний проєкт та презентація платформи.
Ключові зміни – з'явиться єдина цифрова платформа для суб'єктів підвищення кваліфікації та педагогів.
До єдиної державної платформи професійного розвитку всі суб'єкти підвищення кваліфікації вноситимуть:
- інформацію про свої програми навчання;
- дані про видані сертифікати;
- інформацію про ліцензії та акредитації;
- хто може проводити курси.
Чітко визначили й суб'єкти підвищення кваліфікації. Це:
- заклади освіти (їхні структурні підрозділи);
- наукові установи;
- юридичні особи;
- ФОПи, що провадять освітню діяльність з підвищення кваліфікації.
Супервізія буде підвищенням кваліфікації?
Супервізію офіційно визнали однією з форм підвищення кваліфікації. До 30 годин на рік роботи з супервізором можуть бути зараховані як професійний розвиток. Як замовити супервізію – читайте тут.
Цікаво! Супервізор – це людина, яка допомагає вчителям розібратися в професійних викликах, знайти рішення складних ситуацій і професійно зростати.
Чи буде більше свободи у виборі форматів навчання?
Суб'єкти підвищення кваліфікації зможуть проводити навчання у своїх закладах чи офісах, на місцях роботи педагогів або онлайн – залежно від умов програми.
У листопаді МОН представить інформаційну сторінку про політику "Гроші ходять за вчителем" і анонсує низку інформаційних зустрічей.
Яку зарплату отримують учителі в Україні?
- Раніше очільник Освітнього комітету Сергій Бабак зауважив, що середні вчительські зарплати належать до категорії найнижчих серед найпоширеніших професій.
- Навіть з доплатами і надбавками вони в середньому не перевищують 14 – 16 тисяч, коли середня зарплата по країні – майже 26 тисяч (дані за серпень 2025 року).
- Нардеп додав, що з зарплатою молодих спеціалістів ситуація ще гірша.
- Без стажу і категорії молодий вчитель отримує приблизно 8 – 9 тисяч гривень. За таких обставин питання мотивації стає риторичним, заявив очільник Комітету.