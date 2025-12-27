"Прогуляний" час": чи має право вчитель піти на каву в час "вікна"

Учителька анонімно попросила поради у групі "Права вчителів" у фейсбуці. Почула відповідно різні думки.

Дивіться також Ключові події в освіті у 2025 році: доплати вчителям, "недружній" вступ і боротьба з ухилянтами

Чи може вчитель піти на каву в час "вікна"?

Питання звучало так: "Добрий день! Чи має право вчитель вийти зі школи попити каву десь у кав'ярні, якщо має "вікно" або "два вікна підряд"? Директор говорить, що не можна і примушує відпрацьовувати "прогуляний" час після уроків".

Думки українців розділилися. Однак чимало скарг пролунало у бік директора школи.

Ваша дитина отримала недостатній рівень знань у цьому році? Це легко виправити з “Оптіма”. Провідна дистанційна школа України пропонує унікальну благодійну програму для учнів 1 – 11 класів. Все, що потрібно – заповнити заявку та отримати безплатний доступ до освітніх матеріалів з 2 будь-яких предметів на 3 місяці. Подаруйте своїй дитині шанс здобути якісну освіту вже сьогодні!

Що думають українці?

Що за рабство. Виїхали, працюю четвертий рік за кордоном в школі, почуваюся вперше щасливо в професії і взагалі людиною, що має права і вільний час для родини. Якщо, не дай Боже, доведеться повертатись в Україну – ніколи в житті не піду працювати в школу. Схиляю голову перед українською вчительською спільнотою, але більшість просто застрягли в системі. Бо пенсія. Молодь туди не йде працювати, біда в Україні, біда.

А спитайте свого директора, чи не треба відпрацьовувати час, проведений в туалеті?

У вчителя ж оплата за проведені уроки, чи не так?

Має, Вам "вікна" не оплачують, тому це Ваш час і Ви проводите його на Ваш розсуд.

Моя школа в сільській місцевості, кав'ярень поряд немає, але я як керівник закладу розумію, що в наш складний час вчителям потрібні хвилинки відпочинку після перебування в укритті та проведення там повноцінних уроків, коли поряд ще декілька класів без дверей... Для перевантаження ми влаштували маленьку кімнату для відпочинку, де є мікрохвильова пічка, електричний чайник, шафа для посуду, столи, стільці. На великих перервах або коли у вчителя є "вікно", всі там відпочивають, причому разом з технічним персоналом. Всі ми люди, хтось може снідати ранком, хтось ні, у когось є потреба їсти, щоб випити ліки, врешті-решт просто перезавантажити себе для наступних уроків, і чашка кави в цьому запорука. Помітила, що ця маленька кімната об'єднає колектив. І це ще про людяність...

Винний не стільки директор, скільки ті "раби", які не знають своїх прав, юридично безграмотні та не хочуть вивчати закони. Скоро Вас примусять і вночі сидіти в закладі, якщо будете мовчати.

У вас уже "комунізм у дії", що означає "примушує"?

Як ви працюєте з таким самодуром?



Учителька попросила поради / скриншот

Дивіться також Вчителям і викладачам збільшили зарплату: якою вона буде з січня 2026 року

Чи збільшать учителям зарплату?

У Державному бюджеті на 2026 рік заклали підвищення зарплат учителів, викладачів та науково-педагогічних працівників.

Мовиться про 30% з 1 січня і 20% з 1 вересня.

Також наступного року збережуть доплату за роботу в несприятливих умовах праці для вчителів.