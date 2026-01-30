Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко зауваживши, що у ній зможуть навчатися кілька сотень учнів. Такі заклади дозволяють дітям вчитися, не боячись постійних ударів росіян.

Підземні школи стали вимогою часу

Навчання у підземних школах дає можливість дітям спілкуватися з однолітками, вчителями. За інформацією департаменту освіти міста, завдяки таким підземним просторам вдалося надати можливість очної освіти для 40% школярів. Попри те, що навчання відбувається позмінно, але це все одно хороше рішення в умовах війни.

Сьогодні у Харкові 19800 діток мають змогу сидіти за партами. Загалом мовиться про 40% від усіх дітей, які навчаються у місті. Ще певна кількість – це школярі, які виїхали, але продовжують навчання у харківських школах дистанційно.

У нашому місті функціонує 8 підземних шкіл. Це потужні осередки, де навчаються від 1000 до 1700 дітей. Також ми відкриваємо такі невеликі осередки. Наприклад, у цих 4 кабінетах навчаються 350 учнів, є ще трохи вільних місць, але, думаю, невдовзі кількість дітей збільшиться,

– розповіла директорка департаменту освіти міськради Харкова Ольга Деменко.

Варто зауважити, що незадовго до відкриття підземної локації у метрополітені, відбулося відкриття ще одного, значно більшого підземного простору, де навчатимуться діти. У міськраді анонсують запуск ще двох таких шкіл у перші пів року 2026-го.

Також говорять про початок будівництва підземного садочка. Він має інші освітні вимоги, тому проєктування, складання кошторису тривало досить довго. У підземних школах і садочках є велика потреба, адже у Харкові залишається дуже багато дітей. Наявність таких закладів є вимогою часу, в якому ми живемо.

