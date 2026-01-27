Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, зазначивши, що через обстріл пошкоджені майже 20 житлових будинків. Росіяни били по енергетиці, ліцею, школі, дитсадку, житловому сектору.
Атака на Харків: які наслідки удару?
Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що було влучання трьох ракет по Індустріальному району міста. З його слів, удар прийшовся по енергооб'єкту, який заживлював Харків. Обладнання суттєво пошкоджене.
Одне з влучань відбулося по навчальному закладу, який мав багато корпусів. Сталися руйнації та пожежа. В одному з корпусів зайнявся другий поверх, в іншій частині будівлі пошкоджений дах. В усіх корпусах вибило вікна, двері. Рятувальники намагалися допомогти тим людям, які перебували в цьому ліцеї.
"Там був охоронець, в нього струс мозку через приліт в сусідньому корпусі навчального закладу. Ще там перебувала одна працівниця, в неї гостра реакція на стрес. За допомогою до медиків звернувся також 78-річний чоловік, в нього такий же діагноз", – озвучила Черненко.
Будівля навчального закладу серйозно пошкоджена. Від початку повномасштабної війни вона вже страждала від обстрілів й там проводився ремонт. Нині ліцей його потребує знову. Жителі сусідніх з закладом будинків під час повітряної тривоги перебували в укриттях, вони сильно перелякалися, адже настільки близьких з їх домівками ударів ще не було.
Я взагалі нічого не чула. Старший син мені сказав, що летить ракета на місто. Молодший спав, ще є середня донька. Схопила трьох дітей і вибігла в туалет. Тільки-но ми зачинили двері, стався гучний вибух, дуже страшний. Я такий вперше почула. Потім почало світло мерехтіти, згодом зникло. Ми швидко вдяглися, сусіди теж і вибігли вниз,
– розповіла Марина, мешканка пошкодженого будинку.
Окрім того, що внаслідок атаки пошкоджено багато будівель, є значні ураження енергетики. Через це майже все місто та область ввечері 26 січня залишились без електропостачання. Вранці 27 січня в обленерго повідомили, що вдалося стабілізувати ситуацію, повернути світло, але діють планові та аварійні вимкнення.
Окрім трьох постраждалих в Харкові, зафіксовано п'ятеро потерпілих в Харківській області (Чугуївщина, Куп'янщина), а в Золочівській громаді загинув 35-річний чоловік.
Обстріли України 27 січня: що відомо?
Росія вранці атакувала безпілотниками Львівську область. Це сталося орієнтовно о 07:30 у Бродах (Золочівський район). Очільник Львівської ОВА повідомив, що удар прийшовся по об’єкту інфраструктури. Жертв за попередньою інформацію немає.
Противник спрямував вночі "Шахеди" й дрони-імітатори на Миколаївщину. Ключова ціль ворога – енергетична інфраструктура. В Ольшанській громаді внаслідок атаки та падіння уламків збитих БпЛА зруйновано приватний будинок, ще два пошкоджені. 59-річна жінка отримала поранення, її госпіталізували.
Понад 50 безпілотників Росія запустила по Одещині, спалахнули пожежі. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, церква, навчальні заклади, фітнес-центр, транспорт. У декількох багатоповерхівках зруйновано та пошкоджено десятки квартир, понівечено фасади, вибиті вікна. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Працівники ДСНС визволили 14 людей. Постраждало 23 особи. Є загиблий чоловік, його тіло виявили під завалами.