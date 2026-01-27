Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Дивіться також "Шахеди" з ночі атакують Україну, є загроза для Львівщини: де зараз тривога
Які наслідки атаки на Миколаївщину?
За даними Миколаївської ОВА, в Ольшанській громаді внаслідок атаки та падіння уламків збитих БпЛА зруйновано один приватний будинок та пошкоджено ще два.
Поранення отримала 59-річна жінка. Стан постраждалої тяжкий, її госпіталізували в Миколаїв. Надається вся необхідна медична допомога.
Зазначається, що цієї ночі на Миколаївщині було збито/подавлено десять ударних дронів типу Shahed 131/136 та безпілотників-імітаторів різних типів.
Які ще міста атакувала Росія?
Країна-агресорка увечері 26 січня атакувала Харків і область. Унаслідок обстрілу низка населених пунктів Харківщини залишилася без світла.
Також вночі 27 січня окупанти вдарили по житловій інфраструктурі в Одесі. На місцях працюють рятувальники, психологи ДСНС та Нацполіції. Вогнеборці врятували 14 людей, зокрема 3 дітей. Попередньо, під завалами можуть перебувати 3 особи.
Окрім цього, зранку 27 січня вибухи пролунали біля міста Броди, що на Львівщині. На місці ворожого удару здійнявся дим. Пізніше глава ОВА Максим Козицький повідомив, що ворог завдав удару по об'єкту інфраструктури.